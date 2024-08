L’agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que plus de 100 civils palestiniens avaient été tués et de nombreux autres blessés dans l’attaque de l’aviation israélienne ce matin (samedi) sur le complexe scolaire d’Al-Taba’een dans la Bande de Gaza.

Tsahal a annoncé que cette attaque visait un centre de commandement du Hamas situé à l’intérieur d’une mosquée dans ce complexe scolaire et rejette les accusations formulées par les Palestiniens.

La branche sud du mouvement islamique en Israël et le parti Ra’am (Mansour Abbas) qui le représente à la Knesset ont publié un communiqué pour condamner ce qu’ils ont appelé ”le massacre criminel commis par l’armée israélienne qui a fait plus de 100 shahidim”.

Le mouvement islamique et Ra’am ont appelé à la communauté internationale à intervenir activement pour imposer un arrêt de la guerre qu’ils qualifient d”’injuste et sanglante et dont les victimes sont des enfants, des femmes et des civils”.

”La région ne pourra pas vivre en paix, en sécurité et dans la tranquilité sans un arrêt total de cette guerre folle et sanglante et sans se diriger immédiatement vers un accord qui ramènera les otages et les prisonniers (terroristes palestiniens, ndlr), et qui garantira la création d’un Etat palestinien indépendant aux côtés d’Israël”.

Dans le monde, les chiffres avancés par le Hamas ont été repris et ont conduit à des condamnations d’Israël. Le ministre européen des Affaires étrangères, Josep Borell a déclaré: ”Au moins 10 écoles ont été attaquées ces dernières semaines, nous sommes scandalisés”. Rappelons que toutes ces écoles visées par Tsahal servent de bases terroristes d’où des attaques contre les soldats et les civils israéliens sont lancées.

La Maison Blanche s’est dite ”préoccupée par les informations faisant état d’une atteinte à des civils palestiniens lors de l’attaque de Tsahal à Gaza. Nous avons demandé des informations supplémentaires à Israël au sujet de cette attaque. Nous savons que le Hamas utilise des écoles comme lieu de rassemblement et d’action mais nous avons insisté auprès d’Israël pour qu’il prenne les précautions nécessaires pour prévenir l’atteinte aux civils. Trop d’innocents sont tués et cela ne fait qu’accentuer le besoin d’un accord pour libérer les otages et obtenir un cessez-le-feu sur lequel nous travaillons sans relâche”.