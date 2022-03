Le parti arabe Ra’am a publié ce soir un communiqué dans lequel il déclare condamner »l’attentat criminel à Beer Sheva. Nous envoyons nos condoléances aux familles des victimes et nos voeux de rétablissement aux blessés. Les citoyens arabes du pays respectent la loi et rejettent ceux d’entre eux qui utilisent la violence contre d’autres citoyens. Ra’am appelle tous les citoyens à préserver le tissu social commun et fragile, à faire preuve de responsabilité et à favoriser les échanges en ces heures difficiles ».

Pendant ce temps, à Gaza, l’heure est à la fête et à la distribution de bonbons et de gâteaux…