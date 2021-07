Un haut responsable du parti Ra’am ne s’est pas gêné de déclarer ouvertement que « Naftali Benett et Yaïr Lapid ont compris le message » après les menaces et l’ultimatum émis dimanche suivis d’une obtempération rapide du gouvernement. Outre le transfert de l’Office chargé des Affaires bédouines vers le ministère des Affaires sociales, exigé par Ra’am, Naftali Benett et Yaïr Lapid ont accepté de créer une équipe au sein du bureau du Premier chargée de la question des destructions de maisons bédouines illégales et d’augmenter la représentation du parti islamique au sein des commissions de la Knesset. Un autre responsable du parti a également révélé que l’élaboration d’un calendrier précis sur l’application des engagements pris envers lui avance rapidement, comme Ra’am l’a exigé.

Selon la méthode des Frères Musulmans qui consiste à avancer de manière rampante et méthodique, le parti Ra’am qui s’en inspire continue à progresser et prendre de l’importance dans la vie politique israélienne, conscient qu’il tient le gouvernement Benett-Lapid à la gorge.

Photo David Cohen / Flash 90