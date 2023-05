Pour Tsahal, la mission est remplie. Le début de l’opération Bouclier et Flèche est un succès: les trois cibles, trois chefs du Djihad islamique, ont été éliminés de manière précise, à l’aide de 40 avions et d’un travail de renseignements important.

L’ordre d’élimination de ces chefs a été donnée par Yoav Gallant dès les tirs de roquette sur Sdérot la semaine dernière. Netanyahou a donné son feu vert sans réunir le cabinet de sécurité et sans consulter au préalable la conseillère juridique du gouvernement. L’opération aurait déjà dû avoir lieu vendredi dernier mais a été retardée pour des raisons techniques.

Qui sont ces chefs éliminés?

Halil Bahitini: il était responsable du tir des roquettes sur Israël pendant le mois qui vient de s’écouler et le plus haut gradé militaire de l’organisation, commandant de la région nord de la Bande de Gaza. Bahitini, 44 ans, habitait Gaza City, il était actif au sein du Djihad islamique depuis les années 90 et a été impliqué dans de très nombreuses activités terroristes contre Israël, comme des attentats suicides, des bombes, des tirs de roquette, la gestion d’attentats en Judée-Samarie.

Tarek Ez Aldin: il était le responsable de la gestion des attentats du Djihad islamique en Judée-Samarie depuis la Bande de Gaza en ce moment. Agé de 49 ans, il est originaire de Samarie.

Son élimination marque un tournant dans la politique israélienne vis-à-vis des chefs terroristes qui agissent en Judée-Samarie depuis Gaza. Jusqu’à maintenant, ils n’étaient pas visés. Ez Aldin était le coordinateur des relations entre le Djihad islamique à Gaza et ses antennes en Judée-Samarie.

Ez Aldin a fait partie des terroristes libérés lors de l’échange Shalit. Il avait été emprisonné et jugé à la peine de prison à perpétuité assortie de 25 ans de sûreté, pour avoir été impliqué dans un attentat suicide et dans des attentats à la bombe au début des années 2000. Dans le cadre de l’accord Shalit, il avait été expulsé à Gaza.

Djihad Ganam est le troisième chef terroriste éliminé. Il était le secrétaire du conseil militaire du Djihad islamique dans la Bande de Gaza. Agé de 62 ans, il vivait à Rafiah, où il a été visé. Il appartenait aux plus anciens et plus élevés chefs de l’organisation terroriste. Il remplissait un rôle clé dans l’organisation. Dans son dernier poste, il était responsable de la coordination du transfert d’argent et des armes au sein du Djihad islamique et a beaucoup agi pour l’organisation d’attentats à Gaza, en Judée-Samarie mais aussi à l’étranger. Il était notamment impliqué dans le terrible attentat survenu en 2004 sur le Tsir Hakissoufim dans le Goush Katif, lors duquel Tali ‘Hatouel et ses quatre filles avaient été assassinées.

Les brigades Al Qods, la branche armée du Djihad islamique, a déclaré: »Nous sommes en deuil de nos trois chefs et de leurs épouses, qui ont été tués par une frappe israélienne dans la Bande de Gaza cette nuit. Le sang des Shahidim ne fera que renforcer notre détermination, nous n’abandonnerons pas. La résistance se poursuivra »/