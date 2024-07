Hier (mercredi), Tsahal a rapatrié les dépouilles de quatre otages de Khan Younès.

Maya Goren, z’l, 56 ans était la ganenette bien-aimée du kibboutz Nir Oz. Elle a été enlevée le 7 octobre de la maison des enfants du kibboutz et assassinée le même jour. Son fils, Gal, l’a pleuré: ”J’ai hérité de toi beaucoup de choses, l’attirance pour l’éducation, la foi dans l’homme, la volonté sans compromis de donner. Il y a tellement de choses que je ne peux pas tout décrire. Merci pour ces 21 ans extraordinaires où tu as été ma mère. Repose en paix auprès de Papa. Vous pouvez vous reposer tranquilles, soyez sûrs que nous sommes aimés et entourés. Je t’aime tellement, tu me manques à un point inimaginable”.

Oren Goldin, z’l, avait 33 ans. Il était originaire du kibboutz Nir Itshak. Il faisait partie du groupe de sécurité du kibboutz et s’est battu avec bravoure contre les terroristes le 7 octobre. Il a été assassiné pendant ces combats. Oren était marié à Oshrit et avec des jumeaux, Aviv et Ili, âgés de deux ans.

Le kibboutz Nir Itshak lui a rendu hommage: ”Oren était le premier à sortir ce maudit matin, avant même que l’on ne sache la gravité du danger qui nous guettait dehors. Au mois de novembre, alors que nous espérions un signe de vie, nous avons appris qu’Oren avait été tué le 7 octobre et que sa dépouille était aux mains du Hamas”.

Le caporal-chef Tomer Ahimas, z’l, avait 20 ans, il était originaire de Lehavim. Il est tombé au combat au kibboutz Nirim le 7 octobre et sa dépouille a été enlevée par les terroristes du Hamas.

Le caporal Kiryl Brodsky, z’l, avait 19 ans. Il est tombé au combat le 7 octobre dans le kibboutz Nirim. ”Lui et ses camarades ont sauvé tout un kibboutz. Ils sont des héros d’Israël”, a déclaré la mère de Kiryl. ”Il était un enfant plein d’énergie, il aimait l’aventure, il s’intéressait à beaucoup de choses, du sport aux excursions dans la nature. Il était toujours joyeux, marrant. Il avait des étincelles dans les yeux et on savait que si on était triste, il suffisait de le regarder pour aller mieux”.

Que leur souvenir soit béni.