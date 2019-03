Le magazine Forbes a publié dimanche une liste des politiciens les plus riches d’Israël. Il n’y a pas photo, cette année le plus fortuné des députés sera l’ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui volera la première place à Benjamin Netanyahou…

Le magazine économique estime à 500 millions de shekels, la fortune de Nir Barkat, numéro 9 sur la liste du Likoud pour les prochaines élections du 9 avril après une belle prouesse aux primaires du parti actuellement au pouvoir. Les sondages donnant en moyenne 30 sièges au Likoud, Nir Barkat devrait sans aucun doute devenir député à la 21e Knesset. Ancien officier d’une des unités parachutistes de Tsahal pendant 6 ans, Nir Barkat a fait fortune avec son frère Eli Barkat en 1988 en participant à la création du groupe BRM, spécialisé dans les logiciels de protection informatique. Après avoir investi dans plusieurs Start-Ups, il se lance en politique en 2003. Sa belle-sœur, Alona Barkat, propriétaire de l’équipe de football Hapoel Beersheba, dont la fortune est estimée à 460 millions de shekels,a rejoint ce mois-ci la Nouvelle Droite de Naftali Bennet.

Le magazine Forbes a classé Netanyahou au rang des plus riches. avec 50 millions de shekels d’actifs, dont une grande partie proviendrait de consultations et de conférences qu’il avait données lors de son congé sabbatique après avoir perdu les élections de 1999 contre Ehoud Barak, membre du parti travailliste. (Bien que n’étant plus député actif ou potentiel, Barak serait troisième au classement général sur la liste du magazine Forbes. Sa fortune s’élèverait à 120 millions shekels grâce à son investissement dans InterCure une compagnie de production de marijuana à des fins médicales).

Naftali Bennett, co-leader de La Nouvelle Droite, est classé juste derrière le premier ministre avec 32 millions de shekels d’avoir. Bennett a fondé la société de technologie Cyota, rachetée par la société américaine RSA Security en 2005.

On trouve ensuite dans cette liste, le chef du parti travailliste Avi Gabbai, ancien PDG de Bezeq, avec une estimation de sa fortune à 29 millions suivi du ministre du Likoud, Haim Katz, avec 28 millions de shekels. Katz était à la tête du syndicat israélien des industries aérospatiales avant de se lancer en politique. Yair Lapid, ancien animateur de télévision, leader de Yesh Atid et co-leader de la nouvelle alliance Bleue et Blanche formée avec Benny Gantz totalise 25 millions de shekels de biens. Selon Forbes, Benny Gantz vaut environ 8 millions de shekels sans compter sa pension militaire, qui pourrait atteindre 20 millions de shekels avant que le général à la retraite âgé de 59 ans atteigne l’âge de 80 ans.

Source: Tel-Avivre – source Forbes –

Photo by Flash90