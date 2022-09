Selon la constitution du Likoud, la liste est définie par des élections primaires, et le chef du parti choisit lui-même cinq noms qui sont situés aux places 14,16,28,37,42.

Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines dont celui de Gal Hirsh qui finalement n’a pas été retenu.

Voici donc les personnalités choisies par Binyamin Netanyahou:

14- Amihaï Chikli

16- Idit Silman

28- Me Moshé Saada

37- Dr Tsega Melaku

42- Me Yossi Fuchs

Les deux premiers noms ne sont pas une surprise, il s’agit des anciens membres du parti Yamina qui ont décidé de tourner le dos au gouvernement et ont largement contribué à le faire tomber.

Me Moshé Saada est l’ancien directeur adjoint de la Police des polices qui dénonce ces derniers mois les agissements et les méthodes du Parquet et de la police, notamment dans les affaires concernant Binyamin Netanyahou ou celle du jeune Ahouvia Sandak.

La Dr Tsega Melaku, journaliste, écrivaine et militante sur de nombreuses questions de société, est montée en Israël d’Ethiopie quand elle avait 16 ans.