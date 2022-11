Les discussions battent leur plein, après la publication des résultats des élections, et la question se pose notamment sur l’attribution du ministère des Cultes et des différentes fonctions qui en découlent. Il s’agit de répartir les différents postes entre les candidats appartenant au courant religieux orthodoxe et ceux qui s’apparentent au sionisme religieux. L’un des sujets qu’il va falloir régler rapidement concerne la nomination des deux prochains grands rabbins d’Israël, prévue en août 2023. .

D’après le journaliste Yaïr Cherki, les favoris pour le poste de grand rabbin séfarade seraient d’une part le Rav Yehouda Dery, frère du leader du parti Shass Arieh Dery, et le Rav David Yossef, fils du Rav Ovadia Yossef et frère de l’actuel grand rabbin Itshak Yossef.

Quant à l nomination du grand rabbin ashkénaze, on parle notamment du Rav Yaakov Shapira, directeur de la Yeshiva Merkaz Harav et fils de l’ancien grand d’Israël Avraham Shapira.

Selon toute vraisemblance, c’est Shass qui obtiendra le ministère des Cultes et le vice-ministre pourrait appartenir au Parti Sioniste religieux, Hatsionout Hadatit. Il serait question du député Amih’aï Eliahou, fils du Rav Shmouel Eliahou et petit-fils du Rav Mordeh’aï Eliahou.