Le Likoud, sorti vainqueur de ces élections, est en effervescence et les démarches ont déjà débuté en vue de nouvelles nominations au sein de la 25e Knesset. Il est question, avant tout, de désigner le nouveau président du parlement israélien qui devra remplacer le député Micky Levy, du parti Yesh Atid, en poste depuis le mois de juin 2021. D’après le journaliste Amit Segal, cité par le site Srugim, le favori serait un proche de Binyamin Netanyahou, le député Ofir Akounis, ancien ministre. Il y aurait un autre candidat qui souhaiterait ardemment être nommé à cette fonction: Dany Danon, ancien ambassadeur d’Israël à l’Onu entre les années 2015 et 2020, qui a fait savoir qu’il briguait le poste. Au Likoud, on serait pressé d’agir car Netanyahou voudrait que la nouvelle Knesset prête serment au plus vite.