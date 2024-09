La grève décrétée par le secrétaire général de la Histadrout, Arnon Bar David, en raison ”du retard dans l’accord de libération des otages pour des raisons politiques”, a commencé ce matin à 6h.

Bien que la majorité des collectivités locales ont décidé de ne pas suivre le mouvement de grève, dans plusieurs endroits du pays les maternelles n’ont pas ouvert ce matin et les écoles primaires fonctionnent de manière partielle jusqu’à 11h45 ce matin.

L’aéroport est resté ouvert, quelques perturbations pourront être constatées aux décollages.

Les ports d’Ashdod et de Haïfa devraient fonctionner normalement.

Par ailleurs, le syndicat des médecins a décidé de rejoindre la grève. Les hôpitaux dans le centre du pays fonctionnent en ”mode shabbat”. Seules les opérations et les opérations oncologiques sont maintenues, les autres seront reportées. Les hôpitaux du nord et du sud ont refusé de participer à la grève. Les urgences, les centres oncologiques, les centres de dialyse, les maternités et les services de prématurés ne participent pas non plus.

Les banques, une partie des ministères, des sociétés de high tech, des sociétés appartenant aux forum des 200 plus grandes sociétés israéliennes ont annoncé qu’elles participeront à la grève.

Les grands centres commerciaux de la chaine Azrieli, Sharona, Melisron ont demandé aux propriétaires de magasins de ne pas ouvrir avant 12h.

Le train fonctionne normalement, les bus de manière partielle en fonction des compagnies.

Le tramway de Jérusalem ne fonctionne pas jusqu’à 12h aujourd’hui et celui du Goush Dan de manière partielle.

A 9h30 ce matin le tribunal du travail va débattre des recours déposés contre cette grève qui est illégale puisqu’elle est basée sur des considérations politiques et non sur un conflit du travail. L’un des recours est déposé par des familles endeuillées, des familles d’otages, des familles de réservistes. Un autre par le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, représenté par Gali Baharav Miara, la conseillère juridique du gouvernement qui a décidé de soutenir la position du ministre.

Le forum Tikva composé de familles d’otages a déclaré: ”Nous avons été surpris d’entendre que contre toute logique, après l’atroce assassinat de 6 de nos chers enfants, Arnon Bar David a décidé de donner une récompense à Sinouar en décrétant une grève générale. Il n’y a aucune raison de sanctionner les citoyens israéliens par des pertes de milliards de shekels. La colère doit être dirigée contre les monstres du Hamas. Il est regrettable que dans ces sujets aussi sensibles il y ait des acteurs qui tentent d’en tirer un profit politique”.