Le terroriste du Hamas Saadi al-Ghrabli est mort mardi à l’hôpital Kaplan de Tel-Aviv des suites d’une grave maladie.

Dans les années 1990, il travaillait et résidait par intervalles à Tel-Aviv. Il s’était notamment lié d’amitié avec David Mechaly hy »d venu de Yokneam pour s’installer à Tel-Aviv et y ouvrir une blanchisserie. Saadi al-Ghrabli venait y laver son linge et jouait même aux cartes avec sa future victime.

Soupçonné par les organisations terroristes de « collaborer avec l’ennemi sioniste » il avait décidé de « blanchir » son nom en assassinant sauvagement son « ami » David Mechaly hy »d à son domicile. Il avait attendu que ce dernier s’assoupit pour se saisir d’un couteau de boucherie, le poignarder à de nombreuses reprises sur la tête et le corps avant de l’égorger. Lors de son procès, en 1994, les juges avaient relevé le caractère particulièrement sauvage de cet assassinat.

Lors de sa détention, Saadi al-Ghrabli avait été mis en cellule séparée, de peur qu’il ne soit éliminé par les détenus arabes qui le considéraient toujours comme un collaborateur d’Israël et qu’il s’en prenne alors à des gardiens une nouvelle fois pour prouver son « innocence ».

Après l’annonce de son décès, le Hamas a toute de même accusé Israël d’être responsable de la mort du détenu, élevé au rang de « shahid ».

