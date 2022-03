Le centre Viterbi de l’institut israélien de la démocratie a publié son sondage mensuel sur »la mesure de la voix israélienne » basé sur un échantillon représentatif d’adultes israéliens de plus de 18 ans.

Le centre Viterbi a pour mission de recueillir, d’analyser et de rendre public des données empiriques relatives aux positions de la population israélienne sur différents sujets.

Le sondage de ce mois-ci tournait autour de deux sujets : la guerre en Ukraine, bien sûr et la position de force des principaux acteurs gouvernementaux.

Selon ce sondage, 48% des Israéliens estiment que la réponse occidentale à l’invasion de l’Ukraine est à la hauteur de la situation. A noter que le nombre de Juifs qui partagent cette opinion est plus élevé que celui des Arabes : 51% contre 35%.

A la question de savoir qui est l’homme fort du gouvernement, les réponses montrent une incapacité globale des personnes interrogées à le déterminer.

39% ont indiqué ne pas avoir de réponse. Le ministre qui obtient le plus de suffrages est celui des Finances, Avigdor Liberman. 18% des personnes interrogées pensent qu’il est l’homme fort du gouvernement.

En seconde position, on trouve Mansour Abbas avec 14%. Le Premier ministre, Naftali Bennett n’arrive qu’en troisième position avec 12% et c’est le ministre des Affaires étrangères et Premier ministre par rotation, Yaïr Lapid qui ferme la marche avec 9%.

Les électeurs de droite placent Liberman et Abbas en première position à égalité mais le ministre des Finances est en tête de liste pour tous, droite et gauche confondues. En revanche, seuls 7% des électeurs arabes sondés voient en Mansour Abbas, l’homme fort du gouvernement.

Une donnée qui devrait encourager un gouvernement mis à mal à la Knesset ces dernières semaines : 49% des personnes interrogées pensent que la coalition tiendra au moins jusqu’à la fin de l’année 2022, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport au sondage effectué au lendemain de la formation du gouvernement.