L’institut Midgam et le site pour la jeunesse Frogy ont réalisé un sondage auprès d’un échantillon de 503 jeunes de 15 à 18 ans (non révolus) représentatifs de toutes les couches de populations en Israël. Parmi les questions qui leur ont été posées, il y avait celle de savoir qui selon eux est le plus apte à être Premier ministre et pour qui ils voteraient s’ils en avaient le droit :

Binyamin Netanyahou : 34,4%

Naftali Benett : 12,3%

Yaïr Lapid : 8,2%

Gideon Saar : 7,6%

Benny Gantz : 4,6%

Meirav Michaeli : 0,4%

Betzalel Smotritch : 0,4%

Ahmad Tibi : 0,2%

Avigdor Lieberman : 0,2%

Itamar Ben Gvir : 0,2%

Aucun d’eux : 16,9%

Sans opinion : 14,7%

Par ailleurs, ils sont 90% à dire qu’ils seraient certainement ou probablement aller voter.

Photo Gershon Elinson / Flash 90