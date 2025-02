Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Katz ont officialisé ce samedi soir la nomination du major-général (réserviste) Eyal Zamir, 59 ans, au poste de chef d’état-major de l’armée israélienne. Il succèdera à Herzi Halevi le 6 mars.

Actuellement directeur général du ministère de la Défense, Eyal Zamir apporte une solide expérience militaire à ce poste stratégique. Son parcours est jalonné de responsabilités majeures : chef d’état-major adjoint, commandant du commandement sud, secrétaire militaire du Premier ministre Netanyahou, et commandant de plusieurs brigades prestigieuses dont la brigade Gaash et la 7e brigade blindée.

Cette nomination suscite un large consensus au sein de la classe politique israélienne. Benny Gantz, président du camp d’État et ancien ministre de la Défense, a salué « un commandant expérimenté, doté de valeurs et d’une vision stratégique large ». Le chef de l’opposition, Yair Lapid, l’a quant à lui qualifié de « personne idéale pour ce poste ».

L’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant s’est également félicité de cette nomination : «Félicitations au général de division Eyal Zamir pour sa nomination au poste de 24e chef d’état-major de l’armée israélienne. Je connais Eyal et je crois en lui, j’ai confiance en ses compétences et son expérience, et je suis convaincu qu’il réussira à diriger l’armée face aux défis sécuritaires complexes auxquels l’État d’Israël sera confronté dans les années à venir. »

Le chef d’état-major sortant, Herzi Halevi, a promis « un transfert de commandement professionnel et de haute qualité » dans les semaines à venir. « Je félicite le général de division (réserviste) Eyal Zamir pour son élection au poste de 24e chef d’état-major de Tsahal. Je connais Eyal depuis de nombreuses années et je suis convaincu qu’il saura diriger l’armée israélienne face aux défis à venir. Je lui souhaite beaucoup de succès », a déclaré Herzi Halevi.

Eyal Zamir avait déjà été finaliste pour ce poste en 2022, face à l’actuel chef d’état-major. Il avait quitté l’armée en juillet 2021 avant de revenir aux plus hautes responsabilités militaires du pays.