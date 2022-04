A 10h ce matin, heure israélienne, les sirènes ont retenti dans tout le pays pendant 2 minutes. La vie s’arrête le temps de s’incliner et de se recueillir en mémoire des six millions de victimes juives du nazisme.

Cette année, c’est un survivant de la Shoah, le sous-général Reouven Eyal et sa petite-fille Shani Eyal, soldate dans l’unité de la défense passive qui s’occupe du déclenchement des alertes dans le pays.

Reouven Eyal est né en Transylvanie en 1935. Son père a été emmené dans les camps de travaux forcés. En 1948; il est monté en Israël avec son frère et s’est enrôlé dans Tsahal en 1953 en tant que pilote. Il a occupé plusieurs postes importants dans l’armée de l’air et était opérationnel pendant l’opération Kadesh, la guerre des Six Jours, la guerre de Kippour et l’opération Paix en Galilée.

Il a également participé à l’organisation de l’opération qui a permis la destruction des installations nucléaires irakiennes.

Ce matin, il a rejoint sa petite-fille, Shani, dans la base où elle sert et, ensemble, ils ont actionné la sirène, symbole du recueillement de toute la population.

»Il est important pour moi de transmettre à la jeune génération que l’avenir de notre pays est dans leurs mains. J’éprouve de la joie de voir ma petite-fille reprendre le flambeau et perpétuer ce sentiment, soutenir l’existence de l’Etat et mettre en garde ceux qui nous menacent. Je suis fier d’elle et de l’unité dans laquelle elle sert. Aujourd’hui était pour moi un moment histoire, une victoire ».

Shani Eyal était, elle aussi, émue: « Je suis fière de mon grand-père, du chemin qu’il a parcouru, de l’homme qu’il est devenu. Je suis très émue d’actionner avec lui aujourd’hui, la sirène du souvenir des millions de victimes de la Shoah au nom de tous les habitants de l’Etat d’Israël. Pour moi, c’est un grand mérite, une grande victoire pour nous ».

Photo: Porte-parole Tsahal