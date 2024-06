L’université de Bar Ilan a annoncé avoir reçu une donation d’un montant d’un milliard de shekels d’une personne souhaitant conserver l’anonymat.

Il s’agit du plus grand don qu’ait reçu l’université Bar Ilan depuis sa fondation et de l’un des plus importants jamais faits à une université israélienne.

L’université a simplement précisé que le donateur était un Juif d’Amérique du Nord, survivant de la Shoah, qui a toujours vu Israël comme un foyer sûr pour le peuple juif. Ce mystérieux donateur est, par ailleurs, diplômé de l’université Columbia.

Le président de l’université Bar Ilan, Arié Zaban, a déclaré: ”Il s’agit d’un homme avec un grand bagage académique qui pense que le développement de la résilience technologique israélienne repose avant tout sur la science révolutionnaire. Lors de sa visite en Israël, il a été impressionné par la grande influence de l’université Bar Ilan dans les domaines clés pour l’existence du pays, grâce à ses infrastructures scientifiques bien établies et à sa profonde implication dans la vie sociale en Israël dans toutes ses nuances”.

L’importante somme d’argent offerte sera investie dans le développement de la Deep Tech, ”qui influencera sur le développement d’Israël et de toute l’humanité”, a précisé Arié Zaban.