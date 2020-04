Questions/Réponses : Le Coronavirus et Pessah, par le Rav Dov Roth-Lumbroso

Question : Certains ont affirmé que vu la situation et l’éloignement des familles, on pouvait cette année faire le Seder avec l’application Zoom. Est-ce possible sur le plan de la halakha ?

❗ Réponse : Il est formellement interdit d’utiliser un ordinateur ou un téléphone que ce soit le jour du Chabbat ou de Yom Tov, et c’est ce qu’ont confirmé en Israël, même dans la situation du Coronavirus, les plus grands décisionnaires et grands rabbins d’Israël.

Question : Qu’est-il permis d’enfreindre pour les personnes malades ou âgées à Yom Tov et Chabbat ?

❗ Réponse : S’il y a un besoin particulier ou un danger réel pour une personne âgée ou malade alors il faut se tourner vers son autorité rabbinique car beaucoup de facilités ont été prévues pour ces situations spécifiques. Vous pouvez contacter le service AlloRav au 0140407474.

Question : Comment fait-on pour vendre son Hametz cette année alors que nous ne pouvons pas nous déplacer chez notre rabbin ?

❗ Réponse : La vente du Hametz se fera en ligne sur internet cette année et cela est tout aussi valable particulièrement cette année. Vous pouvez la faire sur les sites de tous les rabbinats et sur notre site chiourim.com

Question : Pouvons-nous stocker du Hametz avant Pessah dans l’intention de l’inclure dans la vente ? Sachant que l’approvisionnement rapide n’est pas sûr, nous avons peur d’en manquer après Pessah.

❗ Réponse : Cette année particulièrement, même pour ceux qui n’ont pas l’habitude de vendre du vrai Hametz comme pâtes ou farine, il sera possible et même conseillé pour cette situation de confinement d’acheter du Hametz avant Pessah en quantité, de le déposer dans un endroit bien signalé et fermé et de préciser dans la vente l’emplacement et la nature du Hametz. Il sera ensuite autorisé de l’utiliser à la sortie de la fête de Pessah.

Question : Peut on-utiliser du gel hydro-alcoolique pendant Chabbat ?

❗ Réponse : Il est permis d’utiliser du gel hydro-alcoolique pendant Chabbat à condition qu’il soit suffisamment liquide pour couler lorsqu’on le verse sur les mains. En cas de soucis, il est possible d’utiliser un savon liquide pour se laver les mains pendant Chabbat.

Question : Comment organiser cette année une Brit Mila au vu des circonstances ?

❗ Réponse : Le Grand Rabbinat d’Israël (Rav David Lau et Rav Itshak Yossef) a insisté (dans un courrier) sur l’extrême importance de tout faire pour que la Brit Mila puisse avoir lieu le 8ème jour comme l’indique la Torah. Ils ont donc prévu un protocole précis pour pouvoir effectuer la Brit mila sans risque de contamination. Les Mohalim ont reçu ce protocole et doivent le suivre. Même si la Brit Mila n’a lieu qu’avec les parents et le Mohel, elle doit être effectuée le 8ème jour. Si l’on ne peut suivre ce protocole, ou si les conditions de sécurité sanitaire ne peuvent pas être respectées, alors on ne peut pas prendre de risque et il faut donc repousser la Brit Mila

Question : Les synagogues étant fermées est-il possible de prier ensemble en Minyan si l’on se trouve dans un lieu où il y a des balcons communicants tout en restant chacun chez soi ? Et un mynian par Skype ou zoom est il valable ?

❗ Réponse : Il y a eu une discussion entre les décisionnaires à savoir s’il suffit de se voir les uns les autres pour réunir un minyan ou s’il est nécessaire que les personnes se trouvent physiquement dans le même domaine. Dans le doute, on pourra chanter ensemble mais pas dire le Kadish ni la relecture de la Amida. Il n’est pas possible non plus de réunir un minyan ni de répondre au Kadish par Skype ou Zoom.

Question : Comment allons-nous brûler le Hametz cette année alors que nous devons rester confinés à la maison ?

❗ Réponse : Le Hametz peut être détruit de toutes les manières possibles. En l’émiettant, en le jetant au vent ou aux toilettes. Même si habituellement on a pris l’habitude de le brûler, on privilégiera l’option de le jeter aux toilettes cette année ou d’y verser de la javel jusqu’à ce qu’il ne soit plus consommable par un chien si on n’a pas la possibilité de le brûler dans notre confinement. C ‘est ainsi que nous le faisons lorsque la fête de Pessah tombe un samedi soir.

Question : Que doit-on faire au niveau de la Tevilat Kelim cette année? Que peut on faire si l’on a besoin de vaisselle et qu’elle n’a pas été trempée au Mikvé car nous n’avons que très rarement passé Pessah à la maison ? (les mikvaot sont fermés en France)

❗ Réponse : Il y a la possibilité de la vendre à un non-juif. Certains rabbinats se sont déjà préoccupés de ce problème et ont mis en place une procuration en ligne. Il faudra par la suite et après cette crise retremper la vaisselle sans bénédiction.

Mais n’oublions pas qu’il y a la possibilité de cachériser sa vaisselle de l’année pour Pessah et que ce n’est pas très compliqué à cachériser soi-même. (voir nos sites chiourim.com et techouvot.com)

Question : Jeûne des premiers nés et Syoum. Cette année où nous restons à la maison sans aller à la synagogue et ne nous rendons pas à la synagogue, que pouvons-nous faire pour éviter le jeûne des premiers-nés ?

❗ Réponse : Le mieux serait d’étudier un traité de Mishna pour faire un Siyoum (conclusion de l’étude d’un traité) et ainsi éviter de devoir jeûner

Il est possible en suivant l’avis du Possek Rav Schlomo Zalman Auerbach Zal de le faire par téléphone, Zoom ou à la radio car il n’ y a pas de décalage. En revanche, sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube ou il y a un décalage de quelques secondes ou par le biais d’un enregistrement cela ne pourra pas convenir.

