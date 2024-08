Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué à l’attention des Israéliens séjournant à l’étranger et souhaitant rentrer au plus vite au pays. Il leur demande de remplir un formulaire en précisant : « Si le citoyen israélien se trouve à l’étranger avec d’autres membres de sa famille, un seul d’entre eux doit répondre au questionnaire ». Et de préciser : « Les données permettront au ministère des Affaires étrangères et à l’ambassade d’aider les Israéliens à rentrer chez eux ». Il ne garantit pas pour autant de leur trouver un vol ou une place dans un avion.

Voici le lien du questionnaire :