La théorie voudrait que les parents ne se contredisent jamais devant leurs enfants. Or sur le moment on peut ressentir le besoin d’exprimer son désaccord face à une réaction de son conjoint(e) que l’on trouve injustifiée ou trop sévère. Quelle attitude adopter?

Stella Thérapeute: Il y a la « théorie » et la « pratique » , alors je dirais, en étant la plus réaliste possible, que le fait d’être TOUJOURS en accord avec son conjoint devant les enfants relève d’un vrai défi, voire d’un film hollywoodien. Et comme nous ne vivons pas dans le monde merveilleux de Disney, je ne vois pas pourquoi nous allons vendre de l’hypocrisie et du mensonge à nos enfants.

Mais ATTENTION, il y a des limites à la franchise tout de même !

Il va falloir aussi mettre de l’eau dans son vin, (ou même un peu de vin dans beaucoup d’eau) afin de ne pas envenimer les choses et éviter le conflit devant des petits spectateurs prêts à profiter de nos faiblesses. Car oui, ces petits génies savent jouer avec nos désaccords !

Et il ne faut pas oublier qu’ils sont sensibles aussi, et que ça peut les perturber sur le plan psychologique.

Bien sûr, il peut arriver qu’un parent vive mal un désaccord du conjoint. Ce n’est pas forcément agréable de se faire contredire. Encore plus en public même si ce sont nos enfants. Le parent contredit peut se sentir vexé, voire dénigré dans son rôle de parent. Il peut craindre de perdre sa crédibilité.

Ce n’est donc pas le désaccord en lui-même qui est source de tension entre les parents, mais la manière dont il est exprimé et vécu.

Je vous rappelle que ce qui doit passer avant tout, c’est le bien-être de nos enfants. Nous sommes leurs modèles. Tout-petits, ils se construisent en grande partie à travers nous. Ils ont pleine confiance en nous ; ils construisent leurs repères à travers l’exemple qu’on leur donne.

Faire semblant d’être d’accord, ne pas oser donner son opinion, ne pas oser contredire son conjoint…faire la tête, se replier sur soi, ne pas s’exprimer : qu’apprennent nos enfants face à ce comportement ? L’hypocrisie, le manque de confiance en soi, le manque de communication ?

Si le conjoint a eu une réaction trop excessive, n’est-il pas approprié d’agir sur le moment et d’apporter son point de vue tout en étant calme, posé, et sûr de soi ? Nos enfants apprécieraient de voir que leurs parents communiquent malgré leurs différences. Et c’est ça, donner le bon exemple.

Je suis convaincue que le fait de représenter une figure d’autorité ne signifie pas que nous devons être fermés. Changer d’avis, s’excuser, discuter une décision… ne font pas de nous des parents instables ou laxistes. Cela fait de nous des parents humains, capables de se remettre en question, capables de mener ensemble une résolution de problème dans le but de trouver la solution acceptable par tous.

Les règles peuvent changer selon le contexte. Ce n’est pas les parents contre les enfants. Ce sont les règles de la famille. La vie de famille n’est pas un rapport de force, c’est une collaboration où chacun est gagnant.

Les parents sont deux individus distincts, qui ont le droit d’avoir des avis distincts, de voir différemment la situation. Je pense que c’est important que les enfants voient qu’on peut être en désaccord et que ce n’est pas grave. Que ça fait partie de la vie. Que ça ne signifie pas que Papa et Maman ne s’aiment plus. Personne n’a le rôle du méchant ou du gentil.

On a le droit de ne pas être d’accord, de l’exprimer, et de chercher ensemble une solution !

Cela me semble beaucoup plus pédagogique pour l’enfant. Ce sont des occasions de lui montrer qu’on peut exprimer son désaccord de manière bienveillante et solutionner un problème ENSEMBLE.

L’enfant doit comprendre que même un parent peut se tromper. Qu’on a le droit a l’erreur, qu’il n’y a pas à la cacher. Soyez naturels sans les choquer.

C’est l’occasion d’apprendre à vos enfants à communiquer même quand ils ne sont pas d’accord entre eux (conflits entre frères et sœurs, à l’école avec leurs camarades…).

Il est possible de mixer la franchise, la discrétion, le dialogue constructif, et la flexibilité, pour obtenir un cocktail de bienveillance, d’amour, et de paix.

À bientôt.

Stella Thérapeute

Praticienne en Psychothérapie, PsychoGenealogie, et Sophrologie enfant et adultes à Netanya