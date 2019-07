Cette rubrique vous donne la parole. Stella thérapeute, psychothérapeute pour adultes et enfants répond à toutes vos questions. Envoyez-les à [email protected]

Comment aider nos enfants à avoir des vacances bien remplies quand les parents travaillent?

Et voilà ! Cette fin d’année scolaire tant attendue par nos petits écoliers est enfin arrivée ! Nos enfants sont ravis évidemment, mais pour nous parents, c’est une toute autre histoire.

Il va falloir les occuper, et/ou les faire garder …bref c’est un vrai casse-tête tous les ans parce qu’il va falloir que ces vacances soient au top, même si les enfants restent à la maison et tout ça en essayant d’être des parents « presque » parfaits et donc …en évitant les écrans au maximum. Je vous imagine me lire en devinant l’expression de votre visage mi-sourire mi-grimace de désespoir… Bon alors concrètement comment ça se passe ?!

On est d’accord que les tablettes, ordinateurs, téléphones, télévision nous dépannent dans les moments de rush, dans l’avion, le train, les longs trajets et bien sûr vous pouvez les utiliser dans ces situations qui peuvent vite devenir un véritable cauchemar.

Il y a aussi le fait de vouloir jouer le parent un peu plus cool que d’habitude en permettant ce que vous ne permettez pas en période scolaire et je vous comprends : les vacances ça sert aussi à lâcher prise. Ne tombez pas dans les extrêmes c’est tout !

Mais honnêtement, en y réfléchissant de plus près: plutôt que de céder à la facilité en laissant les enfants jouer sur leurs tablettes, ou regarder la télé, et si vous développiez leur créativité ? Les enfants ont un imaginaire débordant, ils aiment créer, confectionner des choses avec leurs mains, dessiner, construire…Et ils peuvent y passer des heures, il suffit juste de leur donner / acheter de quoi faire ! Et franchement, aujourd’hui on a la chance d’avoir des tas de magasins qui vendent de quoi faire des activités manuelles à des prix super attractifs . C’est le moment d’en profiter. Investissez aussi dans les jeux de société, achetez-les d’occasion ou demandez à des amis de vous en prêter…

Vous allez me dire que votre maison déborde de pâte à modeler, feutres, coffrets d’ateliers manuels ou boîte de jeux de construction… Vous avez déjà retrouvé de la peinture sur les murs ou du slime sur le tapis de la chambre …vous vous êtes même dit « plus jamais »…

Organisez-vous autrement, anticipez pour éviter de vous coller trois heures de rangement et nettoyage (mais oui c’est possible!).

Vous allez me dire aussi que vos enfants passent vite d’un truc à un autre et sont incapables de rester calmes et concentrés trop longtemps. Alors j’ai une idée pour vous ! Je ne dis pas qu’elle va sauver vos vacances , mais c’est toujours une solution supplémentaire en cas de « maman je m’ennuie » ou « maman j’ai déjà fait trois fois mes puzzles ». Je l’appelle MA BOÎTE SYMPA pour les plus grands, ou MA BOÎTE MAGIQUE pour les plus petits , en fait c’est une boîte que vous allez fabriquer vous-même avec une boîte à chaussures par exemple. On y met quoi dedans? Ce que vous allez trouver dans les petites boutiques pas chères qui vendent un peu de tout : autocollants sympas, scotch qui brille, colle, gommettes, paillettes, tampons… Ça peut être aussi une boite à souvenirs avec des photos et des objets … Une boîte à friandises à regarder devant un film/dessin-animé (ne pas en abuser) ou une boîte au dessins pour les artistes … Bref vous avez compris, à chaque personnalité, sa boîte !

Revenons à nos moutons. Euh pardon, à nos tablettes! Il existe des applis ludiques et éducatives, il suffit de bien faire le tri car il y en a des tonnes. Quand on a épuisé le stock des bonnes idées ou qu’il pleut, alors on peut s’en servir « intelligemment » : des petites révisions de mathématiques en passant par un reportage animalier ou une émission scientifique destinée aux enfants …bref heureusement il y a aussi des choses intéressantes sur internet.

Ne surchargez pas le programme des vacances ça ne sert à rien! Les enfants apprécient l’originalité et la rareté. Par exemple si vous les emmenez trop souvent au cinéma ou au restaurant, ils sont capables de vous balancer en pleine figure qu’ils en ont marre d’y aller. Ils ne sont pas ingrats , ils n’ont pas besoin d’être trop stimulés ou trop gâtés!

Donnez-leur le goût des choses simples, allez faire un pique-nique dans un parc en leur demandant de vous aider à faire les sandwichs et organiser le sac de provisions. Responsabilisez-les même en vacances.

Jusqu’à maintenant je vous ai donné des astuces pour les occuper « seuls » mais je précise qu’il est important de profiter des vacances pour passer du temps avec vos enfants. Jouez avec eux, sans pour autant devenir animatrice de colo 🙂

Et puis , le grand classique : n’oubliez pas les fameux cahiers de vacances, ça vous rappellera votre enfance, et ça leur permettra aussi de se poser au calme à certains moments.

‌Bon courage à tous les parents , ça (ne) va (pas) passer vite 😉 mais profitez de ces moments d’exception car un jour vos enfants auront grandi …

‌Et excellentes vacances à tous les enfants !

Stella Psychothérapeute et Sophrologue pour enfants et adultes à Netanya.

