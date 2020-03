Ma fille de 5 ans a de bonnes relations avec tous les enfants de son gan. Elle joue avec eux et parfois aussi en invite à la maison ou joue chez eux. Mais lorsqu’il s’agit d’un anniversaire, elle est d’abord heureuse d’y aller et arrivée sur place elle refuse de rester. Comment réagir face à ce refus ?

Chère maman, vous m’expliquez qu’elle n’a aucun souci à l’école et que ce sont ces mêmes enfants (qu’elle côtoie donc tous les jours) qu’elle invite à la maison ou chez qui elle est invitée. Donc cela veut dire qu’elle est à l’aise « seulement » avec les enfants qu’elle connait bien et qu’elle fréquente.

D’une part, 5 ans c’est encore petit pour être à l’aise dans les endroits qu’elle ne connait pas, ou avec de nouvelles personnes.

D’autre part, il y a des enfants qui ne se sentent en sécurité qu’avec les personnes de leur entourage et normalement ça s’arrange en grandissant aux alentours des 9/10 ans.

Il faut déjà vous assurer que votre fille n’ait pas un problème de manque de confiance en elle. Ce qui est étonnant, c’est qu’elle a la volonté de participer à ces fêtes. Êtes-vous sûre qu’elle ne va pas dans votre sens pour vous faire plaisir ? Parce qu’elle n’ose pas vous dire non dès le départ ?

Elle peut aussi surestimer ses capacités et tellement vouloir faire des efforts qu’elle est sincère au moment où elle est positive, et que du coup, le moment venu elle se décourage car la réalité reprend le dessus, et elle perd le contrôle, n’arrive plus à gérer ses émotions.

C’est sur le moment, arrivée sur place comme vous l’avez écrit, qu’elle refuse. Cela veut dire qu’elle se sent mal à l’aise une fois confrontée au regard des autres. Je pense que c’est le fait de se sentir regardée qui la dérange. Sentir cette attention sur elle au moment de son entrée dans les lieux, peut la déstabiliser.

La séparation avec vous peut aussi la perturber. Êtes-vous plutôt mère-poule /fusionnelle / pot de colle ? Êtes-vous, vous-même inquiète ? Attention de ne pas lui transmettre votre anxiété si c’est le cas.

Mes conseils pratiques :

Essayez de lui parler en ayant beaucoup d’empathie, en lui disant que vous la comprenez, que même les adultes peuvent avoir du mal à affronter le regard des autres, ou à être à l’aise lorsqu’ils sortent de leurs habitudes… Dites-lui que ça lui passera avec le temps, mais que peut-être, en attendant, vous pourriez trouver des solutions toutes les deux, proposez-lui quelques résolutions faciles, demandez-lui ce qu’elle en pense, faites-la participer, c’est elle l’actrice de sa vie, et vous devez respecter ses émotions. Mettez-la en confiance. Prenez un papier et un stylo, écrivez chaque point qui la dérange, et chaque solution à côté.

Astuce qui peut fonctionner : arriver à la fête avant tout le monde, cela permettra de ne pas sentir les regards sur elle.

À ne surtout pas faire :

– La juger, la dévaloriser, en lui disant qu’elle n’est pas normale de réagir comme ça à son âge, etc.

– La comparer avec les autres enfants

– Insister lourdement, la forcer pour qu’elle y aille

– La gronder, la punir, la menacer ou lui faire du chantage

Soyez patiente, il est possible que dans quelques années, vous la retrouviez au milieu de la piste de danse !

