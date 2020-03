Le chef de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen a été enregistré après des provocations organisées par le Fatah à Tel Arouma près d’Itamar où un drapeau de l’OLP a notamment été hissé: « Lorsque je vois nos jeunes filles frapper des soldats israéliens cela me rend heureux ». Ses propos ont été diffusés à la télévision officielle de l’AP. Des échauffourées ont eu lieu entre les soldats de Tsahal et des émeutiers. Inutile de préciser que le chef terroriste est encore plus heureux lorsque des soldats ou des civils israéliens sont assassinés.

Photo Flash 90