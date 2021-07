Une scène surréaliste s’est déroulée lundi soir à la Knesset : Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit) montant s’exprimer à la tribune, avec à côté de lui Ahmad Tibi (Liste arabe) comme président de séance. Ben Gvir a commencé son intervention en disant « Président, honorable Knesset… » et non « Monsieur le président, honorable Knesset », comme le veut la coutume mais pas le règlement de la Knesset. Ahmad Tibi l’a alors repris, lui intimant de recommencer et de dire « Monsieur le président… », ce qu’a refusé Itamar Ben Gvir, juriste de formation, demandant au président de séance de lui montrer un article du règlement qui l’y obligerait. Le ton est monté entre les deux hommes, Ahmad Tibi interrompant sans cesse Itamar Ben-Gvir et lui intimant de quitter la tribune s’il ne prononce pas le mot « Monsieur ». Excédé, Itamar Ben-Gvir lui lançait : « Mais qui êtes vous ? Vous n’êtes qu’un terroriste dont la place est au parlement de Syrie ! »

Ahmad Tibi lui adressait alors d’une seule traite les trois avertissements d’usage et appelait le service d’ordre pour expulser l’orateur de l’hémicycle. Les images qui suivirent resteront dans les annales de la Knesset : trois membres du service d’ordre tentant tant bien que mal d’expulser un député juif face à un président de séance arabe qui a outrepassé ses prérogatives. Itamar Ben Gvir a tenté de se défaire de l’étreinte du service d’ordre mais a finalement quitté l’hémicycle non sans avoir dit ce qu’il pensait au président de séance. Appelé à la rescousse, le président de la Knesset Micky Lévy est intervenu pour soutenir Ahmad Tibi contre Itamar Ben-Gvir, la Liste arabe devant être choyée car utile au maintien de la coalition. Le député arabe ne s’est d’ailleurs pas contenté d’expulser Itamar Ben-Gvir, il a fait de même avec sa collègue Orit Struk qui protestait contre le sort réservé à Ben-Gvir, en l’expulsant après lui avoir lancé « Fermez-là ! »

Les réactions son nombreuses dans la classe politique, la droite accusant Ahmad Tibi d’avoir outrepassé ses prérogatives et laissé parler ses opinions politiques au détriment de le neutralité exigée en tant que président de séance, et la gauche accusant Itamar Ben-Gvir d’avoir déshonoré la Knesset. Ce dernier a saisi le président de la Knesset Micky Lévy afin de ne plus accorder à Ahmad Tibi la présidence de séances de la Knesset au motif qu’il est indigne pour cela.

La question est de savoir qu’est ce qui est le plus déshonorant pour le parlement israélien : un député sioniste qui ne dit pas « Monsieur » à un individu tel qu’Ahmad Tibi ou la présence au perchoir de la Knesset de cet ancien conseiller de Yasser Arafat qui dresse l’éloge des terroristes, agit contre l’Etat juif et agit comme s’il était maître des lieux ?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90