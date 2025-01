L’entrée dans quelques jours à la Maison-Blanche du nouveau président élu, Donald Trump, semble avoir déjà eu des conséquences sur les négociations entre Israël et le Hamas en vue de la libération des otages détenus depuis le 7 octobre à Gaza. Plus largement, quelles pourraient être les autres méga-conséquences pour toute la région de ce second mandat de Trump ?

Afin d’en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine Michel GURFINKIEL, géopolitologue, spécialiste des Etat-Unis et auteur de plusieurs ouvrages sur Israël et le Moyen-Orient.