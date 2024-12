Comme à chaque fin d’année civile, le moteur de recherche Google fait le bilan des sujets les plus recherchés par pays pendant l’année.

Concernant Israël, on note un intérêt particulier pour certains sujets religieux. En effet, dans le top 10 des questions ”pourquoi?” cherchées sur Google en 2024 en Israël, on trouve:

Pourquoi mange-t-on du lait à Chavouot? Pourquoi jeûne-t-on Ticha BeAv? Pourquoi jeûne-t-on le jour de Kippour? Pourquoi Moshé n’est pas entré en Israël? Pourquoi fête-t-on Shavouot?

7. Pourquoi est-il interdit de manger de la viande Ticha beAv?

10. Pourquoi sonne-t-on du chofar à Rosh Hashana?

Dans ce top 10 figurent aussi deux questions relatives à des hommes politiques israéliens: pourquoi Lapid porte la barbe? (8e position) et pourquoi Gallant a-t-il été limogé? (9e position).

Cet intérêt pour des questions liées à la religion se remarque aussi dans les recettes les plus recherchées puisqu’en 3e position arrive la recette de la ”hala en forme de clé” que l’on a l’habitude de préparer pour le Shabbat d’après Pessah.

Dans la catégorie ”politique”, voici le top 10 des recherches sur Google en Israël pour 2024:

Israël Katz Elections américaines La Haye UNRWA Donald Trump Shikma Bressler Eli Feldstein Guidon Saar Nadav Argaman Kamala Harris

Les personnalités non politiques les plus recherchées sont: le chanteur Idan Amedi (1e position), la chanteuse Eden Golan (2e position) et l’ancienne otage Noa Argamani (3e position).