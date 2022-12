Rien ne va plus au sein du parti orthodoxe ashkénaze Yahadout Hatorah. Ce dernier est déchiré entre ses deux composantes: Agoudat Israël (Itshak Goldknopf) et Deguel Hatorah (Moshé Gafni). Sur leur liste commune, la tête de liste est Goldknopf et le numéro 2 Gafni.

Ce dernier exige depuis quelques jours que les négociations avec le Likoud soit reprises à zéro, car il estime ne pas être tenu par les engagements que Goldknopf a pris au nom de la liste. Gafni affirme qu’il n’a jamais été consulté et que, pire encore à ses yeux, Goldknopf n’aurait pas demandé la bénédiction des chefs spirituels du parti avant de signer.

Ce qui a véritablement mis le feu aux poudres est l’annonce de la nomination de Goldknopf au sein du cabinet de sécurité. Idéologiquement, le parti orthodoxe ashkénaze refuse toujours de prendre une telle responsabilité, notamment en raison des décisions qui y sont prises qui peuvent entrainer des contradictions avec la loi juive, comme l’a expliqué Gafni. C’est d’ailleurs pour cette raison aussi que le parti orthodoxe n’avait jamais voulu qu’un de ses membres soit nommé ministre, mais uniquement vice-ministre avec le statut de ministre. Cette option a été invalidée par la justice car contraire à la loi.

D’après les accords entre les deux composantes de la liste, c’est le numéro 2, donc Gafni, qui devait choisir en premier son poste. Gafni a obtenu la présidence de la commission des Finances et Goldknopf le ministère du Logement.

Deguel Hatorah menace maintenant de demander ce ministère au détriment d’Agoudat Israël. Le parti de Goldknopf ne s’est pas ému et a rétorqué qu’il serait ravi de présider la commission des Finances, que l’on sait être chère à Gafni. Par ailleurs, Agoudat Israël a insisté sur le fait que sans Deguel Hatorah, la coalition avait toujours la majorité, et incite ainsi Netanyahou à ne pas céder aux demandes de Gafni.

Au sein de l’électorat orthodoxe, ces querelles commencent à exaspérer. Plusieurs voix s’élèvent pour exiger des représentants du judaïsme orthodoxe ashkénaze à la Knesset de se ressaisir afin de pouvoir au plus vite remplacer le gouvernement en place.