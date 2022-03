L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a tenu aujourd’hui (mardi) une conférence de presse. Il a abordé plusieurs sujets et a demandé, des larmes dans la voix, l’aide d’Israël sur tous les plans.

Il entend par là aussi un accueil sans conditions des réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine. »Nous avons été très déçus par l’attitude du gouvernement israélien », a-t-il déclaré, »Depuis le début des hostilités, des dizaines de personnes qui venaient chercher l’asile en Israël ont été refoulées et renvoyées de là où ils venaient. Nous savons que tout le monde se souvient de la deuxième guerre mondiale et de l’aide que l’Ukraine a apportée pour sauver les Juifs. Aujourd’hui c’est nous qui avons besoin de votre aide. Il s’agit d’une aide humanitaire, nous ne parlons pas d’immigration clandestine ou de travailleurs clandestins mais de personnes qui fuient des scènes de guerre. Nous voulons la paix et nous attendons d’Israël qu’il nous aide sur tous les plans ».

La ministre de l’Intérieur israélienne, Ayelet Shaked, a réagi aux propos de l’ambassadeur en précisant que sur les 97 personnes détentrices d’un passeport ukrainien qui se sont présentées à la frontière depuis le début, seules 2 ont été refoulées. Par ailleurs, Shaked a, depuis plusieurs jours, donné l’instruction de prolonger automatiquement de deux mois les visas des touristes ukrainiens qui se trouvent légalement sur le territoire israélien.

Néanmoins, face à la colère de l’ambassadeur, la ministre a ordonné de laisser entrer tous les réfugiés ukrainiens. Ces derniers recevront un visa de touristes d’au moins un mois et s’il existe un soupçon que ces réfugiés s’installent définitivement, les personnes qui les accueilleront en Israël – proches ou amis – se porteront financièrement garants. Cette condition vise à s’assurer que les réfugiés sortiront bien du pays une fois que les combats auront cessé et que la durée de leur visa aura expiré.

En échange de cet accueil, l’ambassadeur a assuré que l’Ukraine ferait tout pour faciliter le passage des citoyens israéliens vers les frontières, s’ils souhaitent quitter le pays.

L’ambassadeur a, par ailleurs, remercié le gouvernement israélien pour l’aide humanitaire envoyé en Ukraine.

Il a aussi évoqué les Israéliens détenteurs de passeport ukrainien qui se sont portés volontaires pour prendre les armes dans leur pays d’origine. »Si une personne possède un passeport ukrainien et désire venir se battre, cela ne pose aucun problème. Nous ne nous y opposerons pas ».

L’Ukraine souhaiterait qu’Israël envoie du matériel de défense (gilets pare-balles, casques) et des armes défensives. A la question du journaliste de N12 sur l’acquisition éventuelle du dôme de fer par l’Ukraine, l’ambassadeur a répondu : »Nous n’en avons pas parlé avec Israël. Les missiles russes sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sont tirés depuis Gaza. Nous avons besoin d’un autre système de défense anti-missiles ».