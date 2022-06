En Israël, on recherche souvent l’originalité dans les prénoms mais pour autant un coup d’oeil à la liste des prénoms les plus en vogue montre que les parents israéliens sont encore nombreux à donner à leur progéniture des prénoms issus de la Bible.

Voici ceux qui ont le plus de succès de nos jours.

Les lions ont la côte puisque deux des prénoms masculins les plus donnés y font référence:

Lavi – qui signifie le lionceau et qui symbolise la force et la puissance. Il apparait dans la Bible dans le livre d’Ezechiel.

Ari – le lion, évoque aussi la puissance et la force et apparait dans la meguila de Eikha.

Chez les garçons le prénom David a été le plus donné en 2021 suivi de Lavi, Ariel, Yossef puis Noam.

Tamar est le prénom le plus donné aux petites filles nées en 2021, en deuxième et troisième position on trouve Maya et Avigaïl, suivi de Noa.

D’autres prénoms sont en train de devenir de plus en plus populaires comme Youval ou Mayane pour les garçons mais aussi pour les filles.

Les prénoms bibliques classiques ont donc toujours la côte en Israël même si les parents, pour certains, redoublent de créativité pour donner à leur enfant un prénom unique.