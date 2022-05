Un sondage de satisfaction effectué par le ministère de la Santé sur la période mai-décembre 2021, montre quels sont les hôpitaux où les Israéliens se sentent le mieux traités. Beilison à Petah Tikva, Rambam à Haïfa et Shaaré Tsedek à Jérusalem recueillent le plus d’avis favorables.

En fin de classement, on trouve l’hôpital Shiba de Tel Hashomer, Hillel Yaffé de Hadera et Kaplan de Rehovot.

L’enquête demandait aux sondés d’attribuer une note en fonction de l’efficacité de l’hôpital, de l’attitude des équipes soignantes vis-à-vis des patients, de la continuité des soins, de la transparence et des conditions d’hospitalisation.

En moyenne, les hôpitaux israéliens recueillent 83% de satisfaction suivant ces critères.

7% des personnes interrogées ont été placées dans un couloir pendant tout ou une partie de leur hospitalisation. A noter que le nombre de patients hospitalisés dans un couloir a baissé ces dernières années.

Dans l’ensemble, il ressort de l’étude que les Israéliens sont satisfaits de leurs hôpitaux: 81% ont affirmé qu’ils recommanderaient l’hôpital où ils ont été soignés et 88% se sont sentis entre de bonnes mains. Ce sont les départements de médecine générale qui sont le moins appréciés par rapport aux départements chirurgicaux par exemple. Néanmois, ils sont en constante progression.

Le directeur général du ministère de la Santé, le Pr Nahman Ash, s’est félicité de ces résultats: »Pendant la période du Corona, les hôpitaux ont réussi à maintenir un taux de satisfaction élevé et même à s’améliorer. Et ce, malgré les difficultés liées au Corona, la fermeture de certains départements de médecine générale et la surcharge des équipes soignantes. Cela prouve la qualité des soignants et leur dévouement à l’égard de leurs patients ».