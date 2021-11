En préambule du conseil des ministres, le Premier ministre Naftali Benett a évoqué l’attentat de Jérusalem : « Un attentat à l’arme à feu a été commis ce matin à Jérusalem. Il a fait un mort et trois blessés. Au nom des ministres du gouvernement, j’adresse mes condoléances à la famille du défunt et me joint aux prières pour la guérison des blessés. J’ai reçu ce matin le ministre de la Sécurité intérieure et le commandant de la police qui m’ont informé sur le déroulement des événements. Nos forces ont réagi très rapiddement, les quatre policiers et policières qui étaient sur place ont rapidement éliminé le terroriste. C’est le deuxième attentat qui est commis à Jérusalem en quelques jours et j’ai demandé aux forces de sécurité d’être prêtes à toute éventualité et d’être vigileantes, de crainte d’autres attentats inspirés par les deux premiers… »

Comme le terroriste était membre du Hamas et que l’organisation terroriste s’est glorifiée de l’attentat, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a déclaré : « J’adresse mes condoléances du fond du coeur à la famille de la victime et je prie avec tout le monde pour la guérison des blessés de l’attentat de Jérusalem. Le Hamas est derrière cet attentat et il doit payer un prix trère lourd pour ce crime abominable au coeur de notre capitale ».

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré : « Mes sincères condoléances à la famille de la victime de l’attentat de Jérusalem et mesw voeux de guérison aux blessés. Je félicite les forces de sécurité sur place qui ont réagi rapideemnt et avec détermination, évitant certainement un attentat encore plus meurtrier. Noius continuerons à combattre le terrorisme en tout lieu où il lève la tête… »

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a écrit : « J’exprime tout mon soutien aux forces de sécurité à Jérusalem et appelle les prières de toute la population pour la guérison des blessés. Le terrorisme doit être anéanti avec une pogne de fer en ôtant toutes les illusions qui le motivent. Et ses partisans doivent être vomis et non pas acceptés dans une coalition gouvernementale ».

Le député Amihaï Shikli (dissident Yamina) a écrit sur son compte Twitter : « Quiconque balbutie au sujet du Mont du Temple finit par prendre des coups. La souverainet; isra;lienne totale sur le Mont du Temple est un objectif stratégique et moral sans lequel nous n’aurons jamais de tranquillité. Je prie pour la guérison des blessés ».

Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) : « Il y a à peine un an, la Cour suprême avait repoussé une requête demandant à installer des portiques électroniques aux entrées du Mont du Temple. Si cette requête avait été acceptée, les scènes terribles auxquellss nous assistons ne se seraient pas produites. Lorsque le terrorisme relève la tête, il faut le décapiter. Quiconqie tente de tuer des Juifs mérite une balle enre les deux yeux afin d’envoyer un message aux futurs candidats ».

La députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) a rappelé que si le terroriste était resté vivant il aurait bénéficié à vie d’une rente de la part du Hamas et de l’Autorité Palestinienne, et pire encore, des avantages du Bitoua’h Leoumi, en tant que détenteur de la carte d’identité israélienne. La députée a demandé à la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked de faire avancer son projet de loi de déchéance de citoyenneté et de droit de résidence pour les terroristes.

(Prier pour la guérison du rav Aharon Yehouda ben Tova)

Photo Yonatan Sindel / Flash 90