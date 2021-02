Certaines personnes sont souvent réticentes lorsqu’il est question d’aller prendre un prêt dans une banque ou alors dans une agence. La conséquence directe, c’est qu’elles n’arrivent pas à réaliser leurs projets. C’est bien normal, car tout le monde n’aime pas exposer son jardin secret. Il existe en effet des gens assez discrets et les méthodes des banques pour l’obtention d’un crédit ne peuvent pas du tout leur convenir.

Mais saviez-vous qu’il est possible de faire un prêt sans avoir à donner une explication quelconque ? Eh oui, c’est ce qui est connu sous le nom de crédit sans justificatif. C’est une méthode qui prend de l’ampleur aujourd’hui. Mais tout le monde peut-il en profiter ? C’est l’une des questions qu’il faudra répondre dans cet article. L’objectif est de vous faire avoir une ample idée sur ce prêt.

C’est quoi le crédit sans justificatif ?

Encore connu sous le nom de prêt personnel, le crédit sans justificatif est un prêt à la consommation qui est donnée sans que l’emprunteur n’ait besoin de fournir aucune explication sur la destination de ses fonds au financeur ou à l’organisme qui lui fait le prêt. Vous comprenez donc que vous avez beaucoup plus de liberté ici.

Ce dernier ne peut jamais dépasser la somme de 75 000 euros et le délai est généralement de 7 ans au plus. C’est un prêt qui a des avantages et des inconvénients que nous pourrons voir plus bas. Vous pouvez donc constater que vous avez la possibilité de pouvoir faire un prêt sans que vous n’ayez à étaler votre vie privée.

Quels sont les avantages du crédit sans justificatif ?

L’un des premiers avantages que vous avez avec le credit sans justificatif, c’est qu’il vous permet d’avoir un prêt et d’accomplir vos projets en toute discrétion. C’est donc un atout important pour toutes ces personnes qui n’aiment pas exposer leur vie. En plus de cela, il faut savoir que tous les projets ne peuvent pas toujours bénéficier d’un prêt. C’est donc dans ces conditions que ce type de crédit peut apparaître comme une bonne alternative. C’est justement ce type de prêt qu’une personne peut solliciter pour organiser des cérémonies comme un mariage et autres.

Mais il faut aussi reconnaître que vous pouvez l’utiliser comme bon vous semble. Il est donc aussi possible de construire sa maison avec ce dernier, ou alors, profiter d’un voyage dans une île paradisiaque. Bref, tout dépend de vous ! Le respect de la vie privée est donc l’avantage le plus important ici. En plus de cela, il est beaucoup plus confortable et flexible qu’un prêt affecté. Pas besoin de signer d’énormes paperasses et autres choses qui encombrent et perdent le temps.

Quels sont les inconvénients du crédit sans justification ?

Certes, ce crédit est assez important, mais il est tout de même important de signaler qu’il présente également un inconvénient majeur. Avec lui, vous n’avez aucune sécurité. Dès que vous vous êtes lancé, il n’y a plus de chemin retour possible. En effet, il est possible de pouvoir stopper le processeur d’un prêt affecté, mais avec celui-ci, vous n’avez plus de choix dès lors que vous avez enclenché la procédure. Vous serez donc tenu de rembourser au moment souhaité.

Qui peut obtenir un crédit sans justificatif ?

N’allez surtout pas croire que si vous ne devez pas donner des explications sur ce que vous allez faire avec votre argent, vous n’aurez pas à justifier vos revenus. En effet, vous devez être capable de présenter des bulletins de paye. C’est d’ailleurs ce qui prouve à votre prêteur que vous serez capable de payer à la date prévue. Ce n’est donc pas aussi libre que vous le pensez. Ce qui signifie donc que vous ne pouvez pas avoir un prêt si vous n’avez pas un travail stable. Ce qui devient donc très compliqué pour certaines personnes. La liberté totale est donc remise en question à ce niveau.

Vous pouvez donc constater que ce crédit n’est pas assez simple que vous pouviez l’imaginer. Il ne peut être accordé qu’à une personne qui jouit d’un salaire stable à la fin du mois. Mais tout compte fait, c’est quand même une très bonne alternative pour ceux qui ont un métier et qui souhaitent avoir un crédit en toute discrétion. Dommage pour ceux qui avaient cru que tout le monde peut avoir droit à ce crédit.