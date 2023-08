Le mot d’ordre qui a rassemblé les manifestants de ce samedi soir était autour du nombre croissant de morts dans le secteur arabe israélien.

Le maire de Tira, Mamoun Abd al-Hay, a prononcé une allocution, rue Kaplan à Tel Aviv. Cette semaine, le directeur de la municipalité de sa ville, Abed Rahman Kashua, a été assassiné: ”Abed n’a pas survécu et ses assassins se promènent toujours librement”, a-t-il déclaré à la tribune, ”Il a essayé de protéger les citoyens de la ville et de préserver l’Etat de droit mais les familles de la pègre ont voulu l’intimider. Il a été tué en face d’un commissariat de police qui était censé nous protéger. Dans nos rues, le sang coule et que font les gouvernements d’Israël? Ils détruisent la police, arrêtent les budgets qui doivent arriver à l’éducation. Cela fait 15 ans que je suis maire, la société arabe souffre de discrimination et d’abandon, et pas seulement depuis cette année, mais ce gouvernement est le pire qui n’ait jamais existé ici. Le gouvernement affaiblit au lieu de renforcer les écoles et les centres communautaires”.

Notons qu’à Kfar Kanna, ce samedi, 6 personnes ont été blessées par un homme cagoulé qui a ouvert le feu sur elles, alors qu’elles étaient dans leur jardin.

Shikma Bressler, l’une des figures de proue de la contestation, a elle aussi pris la parole et a traité le gouvernement de raciste: ”Avec les racistes, nous ne sommes pas intéressés à faire de compromis”.

Les rangs des manifestations étaient incontestablement plus clairsemés ce samedi soir.

Un des autres slogans scandés par les manifestants était : ”Le couple Netanyahou est en vacances et le pays peut brûler”, avec une photo de Sarah et Binyamin Netanyahou lors de leurs vacances dans le nord du pays, la semaine dernière.

Près du domicile officiel du Premier ministre, rue Azza à Jérusalem, des centaines de manifestants s’étaient rassemblés et brandissaient des torches.