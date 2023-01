Dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq familles et quelques célibataires ont pris position d’un territoire en Samarie afin d’y créer un avant-poste, à la mémoire du Rav Haïm Druckman, baptisé Or Haïm.

A peine quelques heures plus tard, le ministre de la Défense, Yoav Galant, a ordonné sa destruction. Des policiers accompagnés par des inspecteurs de l’administration civile sont arrivés avec un arrêté décrétant la zone comme zone militaire fermée et ont annoncé aux personnes présentes que l’avant-poste allait être détruit.

Cet ordre de destruction a été donné contre l’avis de Betsalel Smotrich, pourtant ministre au sein du ministère de la Défense et responsable de l’administration civile.

Ce dernier s’est vivement opposé à Yoav Galant sur le sujet et le parti de la Tsionout Hadatit est décidé à ne pas laisser cela passer sous silence. Les ministres de la formation politique de Smotrich ont annoncé que demain (dimanche), ils boycotteraient la réunion du conseil des ministres, en signe de protestation et étudiaient les prochaines dispositions qu’ils prendront. Ils reprochent à Galant de ne pas avoir respecté les accords de coalition qui octroient à Smotrich l’autorité sur l’administration civile de Judée-Samarie.

Itamar Ben Gvir, quant à lui, sera présent demain au conseil des ministres où il a l’intention d’exiger la destruction de Khan El Ahmar, cette zone sur laquelle les Arabes construisent et s’étendent à l’encontre d’une décision de justice qui exige leur expulsion. Il soutiendra que si l’on demande aux Juifs d’accepter l’expulsion pour être en conformité avec la loi alors il ne faut pas pratiquer le deux poids deux mesures.

Vendredi après-midi, le bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un communiqué: »Le gouvernement soutient la création d’implantations, mais seulement lorsque cela est fait légalement et coordonné à l’avance avec le Premier ministre et les responsables de la sécurité, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Le Premier ministre convoquera une discussion sur la question au début de la semaine prochaine ».

Yossi Dagan, le président du Conseil régional de Samarie, a enjoint le gouvernement à faire une introspection après l’évacuation de l’avant-poste Or Haïm: »Le gouvernement n’a pas le droit de se comporter comme le précédent dont le peuple ne voulait plus. Un gouvernement de droite doit agir comme un gouvernement de droite. Je demande une introspection et une réévaluation des décisions. Nous avons élu ce gouvernement pour pouvoir nous installer sur la terre d’Israël et non pour la détruire. Le gouvernement doit régulariser le nouveau yishouv et non le détruire. Nous sommes en Israël pour construire sur notre terre et pas pour la détruire de nos propres mains ».

Ce soir (samedi), des dizaines de personnes se sont organisées pour réintégrer les lieux évacués la veille. Des forces de police sur place les empêchent de passer. Plusieurs personnes ont réussi à approcher l’entrée de la colline près de Migdalim où a été fondé Or Haïm et ont l’intention de s’y réinstaller.