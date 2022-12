Les grandes lignes des accords de coalition, sur lesquelles va se baser le travail du prochain gouvernement, ont été publiées.

En voici quelques-unes des plus importantes.

La proclamation du droit exclusif et indéniable du peuple juif sur la terre d’Israël

Le premier point fondamental dispose: »Le peuple juif possède un droit exclusif et indéniable sur toute la terre d’Israël. Le gouvernement va promouvoir et développer les implantations dans toutes les parties d’Eretz Israël, en Galilée, dans le Neguev, dans le Golan et en Judée-Samarie ».

Sécurité

Le gouvernement s’engage à »agir pour le renforcement de la sécurité nationale et garantir la sécurité individuelle des citoyens en luttant contre la violence et le terrorisme. Il poursuivra la lutte contre le programme nucléaire iranien, renforcera le statut de Jérusalem, agira pour promouvoir la paix avec les voisins tout en préservant les intérêts sécuritaires, historiques et nationaux d’Israël ».

En outre, il est écrit que »le gouvernement agira pour renforcer les forces de sécurité et soutiendra les combattants et les soldats pour se battre contre le terrorisme et le vaincre.

Ben Gvir a obtenu un budget de 45 milliards de shekels pour la police.

Annulation des candidatures pour racisme et déni du droit à l’existence d’Israël

Il y a quelques jours, il avait été annoncé que Ben Gvir avait obtenu l’annulation de la clause 7.1 de la Loi fondamentale: Knesset, suivant laquelle un parti ou une personne qui, par ses déclarations ou ses actes, ne reconnait pas l’existence d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique ou qui est coupavle de racisme, ne peut pas se présenter à la Knesset. Le parti Otsma Yehoudit estimait que comme cette loi a été appliquée uniquement contre des Juifs et rarement contre des soutiens du terrorisme, elle était inutile.

Finalement dans les accords de coalition, cette clause est préservée mais il est ajouté que son application ne doit pas créer une situation où un public est discriminé et que seul une partie est invalidée alors que des soutiens du terrorisme ne le sont pas.

Augmentation du salaire des soldats

Dans l’accord avec la Tsionout Hadatit, il a été convenu que le salaire des soldats sera augmenté de 20% et que le salaire des soldats dans la dernière moitié de leur service sera aligné sur le salaire minimum sur le marché.

Par ailleurs, le gouvernement agira pour augmenter les bourses attribuées aux soldats qui sortent de l’armée ou aux personnes ayant terminé leur service national (sherout leumi).

Le gouvernement va promouvoir une discrimination positive pour les soldats ayant fini leur service et qui veulent entamer des études de médecine, droit, informatique, comptabilité, ingénierie.

Prix de la vie

Le gouvernement s’engage à agir pour diminuer le prix de la vie en Israël et freiner l’inflation par le biais d’un gel des tarifs de l’électricité, de l’eau et de la taxe d’habitation. Le gel du prix de l’essence sera étudié.

Dès la formation du gouvernement, les taxes sur la vaisselle à jeter et les boissons sucrées instaurées par le gouvernement sortant, seront annulées.

Dans l’accord avec Shass, a été convenu qu’une autorité nationale de lutte contre la pauvreté sera créée. En outre, le parti orthodoxe a obtenu que soient distribuées aux plus démunis des cartes rechargeables pour acheter de la nourriture, pour un budget d’au moins 1 milliard de shekels par an.

Réforme de la justice

Les accords de coalition traitent également de l’urgence de procéder à une réforme de la justice. Le gouvernement s’engage à promouvoir des réformes pour assurer la souveraineté et le renforcement de l’autorité de l’Etat afin qu’il puisse appliquer sa politique. La loi de contournement de la Cour suprême sera considérée comme prioritaire

Annulation de la réforme du bac

Le gouvernement annulera la réforme du bac de la ministre sortante Yifat Shasha Bitton qui avait sorti de l’examen et des programmes du lycée, des matières de sciences humaines et notamment l’étude de la Bible. Ces matières seront donc réintégrées.

Parallèlement, le gouvernement affirme placer la question de l’éducation au coeur de ses priorités et agira pour faire avancer des réformes du système éducatif dans le souci de l’égalité entre les populations et le renforcement de l’identité juive.

Gratuité de la scolarité de 0 à 3 ans

Il s’agit d’une promesse du candidat Netanyahou qui est inscrite dans les accords de coalition: le financement de la gratuité de la scolarité pour les tout-petits, de 0 à 3 ans.

Développement du réseau de transports en commun

La Tsionout Hadatit a fait inscrire dans les accords de coalition, la promotion d’un programme sur plusieurs années pour construire l’équivalent d’un TGV qui reliera le nord au sud du pays, de Kiryat Shmona à Eilat.

Le gouvernement agira également pour augmenter les réductions accordées aux étudiants dans les transports en commun.

La loi qui autorisera le lancement de la construction d’un métro à Tel Aviv et ses alentours devra aussi être votée.

Le retour de »père » et »mère » sur les documents officiels

Les documents officiels ne porteront plus la mention »Parent 1 » et »Parent 2 » que pour ceux qui en feront la demande. Les cases »père » et »mère » vont à nouveau apparaitre.

Culture

Dans les accords avec la Tsionout Hadatit est stipulé que le gouvernement encouragera la création de lieux de culture pour le public religieux.

Par ailleurs, les spectacles et événements destinés au public religieux pourront être non mixtes sans contrevenir à la loi.

Développement de la périphérie

Le gouvernement veut plus de justice sociale et va développer la périphérie en réduisant les fossés sociaux et en luttant contre la pauvreté par le biais de l’éducation, l’emploi et l’augmentation des aides aux classes défavorisées.

La baisse du prix du logement: priorité nationale

»Le gouvernement voit dans la baisse du prix du logement et l’augmentation de l’offre d’appartements une priorité nationale et agira dans ce sens ».

Amendement de la loi du Retour

Dans les deux mois qui suivront la formation du gouvernement, une proposition d’amendement à la loi du Retour sera déposée. Une commission réunissant des représentants de tous les membres de la coalition se réunira sur ce sujet. Le vote de la loi devra intervenir avant celui du budget 2023. Rappelons que l’amendement voulu vise à annuler la clause du grand-père afin de »réduire l’alya des non-juifs et de prévenir l’assimilation ».

L’étude la Torah: valeur fondamentale

Dans l’accord avec le parti Noam, le gouvernement s’engage à compléter le vote d’une loi fondamentale: Etude de la Torah. Elle disposera que l’étude de la Torah est une valeur fondamentale de l’héritage juif. Cette loi devra être votée avant le vote du budget 2023.