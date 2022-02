ATTENTION ! Les formalités de sortie d’Israël sont définies par les autorités israéliennes.

Depuis le 12 février, seuls les voyageurs non vaccinés doivent fournir un test PCR datant de moins de 72 heures ou un test antigénique négatif datant de moins de

48 heures avant le départ.

Entrée en France pour les ressortissants français, de l’Union européenne ou assimilé, du Royaume-Uni, leur conjoint et leurs enfants : voir ici

Entrée en France pour les autres voyageurs : voir ici

Liste des motifs impérieux : cliquez ici.

3. Faut-il disposer d’un passe vaccinal français pour se rendre en France ?

Non. Pour le contrôle sanitaire effectué aux frontières, les voyageurs peuvent présenter leur justificatif sanitaire (voir point 2 de cet article) en version électronique ou en version papier, y compris pour les vaccins reçus ou tests effectués hors de France.

4. Je suis vacciné en Israël et j’ai un pass sanitaire israélien. Est-il reconnu en France ?

Oui. Le pass sanitaire israélien est désormais reconnu par l’Union Européenne.

Le pass sanitaire israélien, « Tav Yarok » ou « Green pass », à l’exclusion de tout autre document, permet ainsi de bénéficier au sein de l’Union Européenne et en France des mêmes droits que ceux attachés au pass sanitaire délivré par un Etat de l’Union Européenne.

Pour en savoir plus sur le pass sanitaire, cliquez ici.

5. Sortie de France vers Israël

Les formalités relatives à l’entrée en Israël relèvent des autorités israéliennes.

Les étrangers résidant en Israël sont d’ores et déjà autorisés à entrer en Israël depuis la France quel que soit leur statut vaccinal.

A compter du dimanche 9 janvier, les touristes étrangers en provenance de France seront autorisés à entrer en Israël, sous réserve de posséder un schéma vaccinal valide en application de la réglementation israélienne.

Pour plus d’informations et les modalités à l’arrivée, veuillez consulter le site du ministère israélien de la Santé et le site du ministère du Tourisme.

Pour entrer en Israël depuis la France, tous les voyageurs doivent :

présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures avant le vol, ou un test antigénique de moins de 24 heures avant le vol ;

remplir un formulaire d’entrée dans les 48 heures avant le départ ;

effectuer un test PCR à l’arrivée à l’aéroport.

Pour les formalités à accomplir concernant la sortie de France vers Israël, veuillez consulter le site du gouvernement français dédié aux déplacements à l’étranger en cliquant ici.

Source : Consulat général de France à Tel Aviv