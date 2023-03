La grande majorité des attentats terroristes de ces dernières semaines ont été réalisé par des habitants de Jérusalem – Est, parfois des enfants de 13 ans. Quelle solution pour cette partie de Jérusalem ? Qu’est-ce qui motive un enfant de 13 ans à prendre les armes pour tuer des israéliens ? Ce sont les thèmes du débat de la semaine avec le journaliste Stéphane Amar et Haïm Berkovits membre de l’association Israël is for ever.