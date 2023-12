Parmi les trois otages tués par erreur par Tsahal, vendredi dernier, se trouvait Yotam Haïm, z’l. Sa mère, Iris, avait touché le peuple par ses paroles courageuses et pleines d’amour pour les soldats et de confiance dans les dirigeants du pays, alors que son fils était captif du Hamas.

Aujourd’hui (mercredi), alors qu’elle est en pleine semaine de deuil pour son fils, Iris a tenu à envoyer un message aux soldats du bataillon 17 dont certains des membres ont tiré sur Yotam et deux autres otages, les prenant pour des terroristes.

Son message est poignant et témoigne de la grandeur d’âme d’Iris et de sa famille:

”Bonjour à la hativa 7828, bataillon 17. Ici Iris Haïm. Je suis la mère de Yotam. Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup, je vous envoie toute mon affection. Je sais que tout ce qui est arrivé n’est pas du tout de votre faute et de la faute de personne d’autre que du Hamas, que son nom et son souvenir soient effacés à tout jamais de la surface de la terre. Je vous demande de faire attention à vous et d’avoir toujours en tête que vous êtes en train de faire ce qu’il y a de mieux au monde pour nous aider, nous le peuple d’Israël, et nous avons tous besoin de vous en bonne santé. N’hésitez pas un seul instant si vous voyez un terroriste. Ne pensez pas que vous avez tué un otage en le faisant exprès. Vous devez penser à vous parce que ce n’est qu’ainsi que vous pourrez nous défendre. Dès que vous le pourrez, vous êtes tous invités chez nous, tout ceux qui le souhaitent, nous voulons vous voir en face, vous embrasser et vous dire, même si ça me fait très mal de le dire et que c’est terriblement triste, que vous avez fait ce qui, apparemment, devait être fait à ce moment-là. Personne ici ne vous juge ou n’est en colère contre vous. Ni moi, ni mon mari Ravid, ni ma fille Noya, ni Yotam, z’l, ni Touval, le frère de Yotam. Nous vous aimons très très fort”.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a annnoncé à Iris Haïm que Yotam recevrait une distinction militaire posthume bien qu’il n’ait pas servi dans Tsahal pour des raisons médicales.