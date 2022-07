A l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd El Khebir, l’institut national des statistiques a publié une série de données sur la population musulmane en Israël.

Il en ressort que plus de 37% des habitants de Jérusalem sont musulmans. En tout plus de 20% des Musulmans en Israël vivent dans la capitale.

Entre 2020 et 2021, la population musulmane a augmenté de 2.1% en Israël, ce qui constitue la plus forte croissance en comparaison avec les populations juive (+1.6%) et chrétienne (+1.4%). Ce phénomène aurait tendance à s’atténuer puisque l’étude statistique révèle, par ailleurs, que le taux de natalité chez les Musulmans ne cesse de baisser ces dernières années et qu’il est désormais inférieur à celui enregistré chez les Juifs.

Les Musulmans se marient de moins en moins jeunes. Les hommes ont en moyenne 26.6 ans et les femmes 22.8 ans contre 26.3 et 21.6 respectivement, en 2010. Il convient de noter que les Musulmans se marient plus tôt ques les Juifs ou les Chrétiens, en Israël.

Dernière donnée mise en relief par cette étude: l’espérance de vie. Celle-ci demeure moins importante chez les Musulmans: pour les hommes elle est de 75 ans et pour les femmes de 80 ans (contre respectivement 81 et 85 ans chez les Juifs). Ce chiffre était en constante augmentation jusqu’à ces deux dernières années où il a, de nouveau, baissé.