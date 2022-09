A la sortie du jeûne de Guédalia hier (mercredi), un office de Selihot était organisé à la synagogue de la résidence du Président de l’Etat, Itshak Herzog.

A cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel il s’est dit inquiet de la violence du dialogue dans la société israélienne à l’approche des élections.

»Je n’ai pas l’intention d’être particulièrement politiquement correct ou poli. Je suis troublé et inquiet. Les incidents violents de ces derniers jours et semaines m’empêchent de dormir la nuit », a avoué le Président.

« La violence est en hausse. Violence verbale – accusations de trahison, comparaisons avec les nazis, menaces et injures – dans la sphère publique et sur les réseaux sociaux. La violence verbale peut se transformer en violence physique, en poings repliés, en assauts, en effusion de sang. Quelle est la prochaine étape ? Des couteaux? Des fusillades? Des morts, à D ieu ne plaise ? Après tout, nous avons déjà vécu cette histoire auparavant, et cette fois, nous ne devons pas nous retenir, ni nous mordre la langue. Je condamne avec force ces phénomènes violents. Et je dis à tout le monde, avant votre prochain message désagréable, avant votre prochain tweet ou réponse haineux, avant de vous battre, d’attaquer et de frapper, arrêtez ! Ne revenez pas plus tard pour demander pardon ou vous excuser, arrêtez-vous maintenant ! Avant qu’il ne soit trop tard. J’appelle le peuple israélien et ses dirigeants, à tous les niveaux politiques : élevez une voix de modération et de responsabilité ! Ne laissez pas les voix de l’extrémisme et de la violence nous entraîner dans un abîme de haine ! Nous ne devons pas considérer ceux qui pensent différemment de nous comme des ennemis. Bien sûr, les disputes ont une place importante parmi nous, tant qu’elles se déroulent dans le respect. Prouvons qu’il existe un moyen de prendre des décisions importantes sans détruire notre maison. Rappelons-nous que nous devrons vivre ensemble dans ce pays, au lendemain des élections aussi. Souvenons-nous toujours que nous sommes tous ici ensemble et que personne ne va nulle part. Nous vivons ensemble, nous rêvons ensemble, nous réalisons ensemble. »