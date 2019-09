Conséquence de la violente campagne anti-orthodoxe menée par Avigdor Lieberman depuis plusieurs mois, le rabbin qui devait présider jeudi la cérémonie de mariage d’Amos Lieberman, fils de l’ancien ministre, s’est désisté. Il s’agissait du rav Dov Diskin de Bené Beraq. L’un des proches du rav Diskin a expliqué qu’Avigdor Lieberman était devenu la « bête noire » des orthodoxes et qu’il ne voulait pas le rencontrer.

Finalement c’est un autre rabbin orthodoxe, le rav David Grossman, de Migdal Hamek, qui célébrera ce mariage.

Ironie de l’histoire, le marié exige une séparation totale entre hommes et femmes durant la cérémonie. Son père n’a pas précisé s’il s’assiéra de manière ostensible du côté des femmes pour protester contre la coercition religieuse…de son fils!!!

Avigdor Lieberman a tenté de se sortir de cette situation en expliquant que « ce sera un mariage juif et non orthodoxe…puisqu’il y aura des orthodoxes, des sionistes-religieux et des laïcs ».

Une explication qui vaut ce qu’elle vaut.

Photo Meïr Vaknin/Flash 90