Plus le temps passe, plus l’on se sent soulagé que le député Yaïr Golan, ancien chef d’Etat-major adjoint de Tsahal n’ait pas accédé à la fonction suprême dans l’armée. Aujourd’hui député dans le Camp Démocratique, Yaïr Golan multiplie les déclarations controversées lorsqu’elles ne sont pas scandaleuses.

Mardi, sur les ondes de la station 103FM, l’ancien officier supérieur a déclaré: « la mission de notre vie et de notre génération est d’empêcher l’annexion des ‘territoires' » qui selon lui signifierait « la fin de l’Etat d’Israël ».

Comme le font tous les Cassandres de gauche depuis un demi-siècle, Yaïr Golan tombe dans l’auto-flagellation en avertissant du « danger pour l’entreprise sioniste à cause de nos propres actes » et affirme la main sur le coeur que ce qu’il propose (un retrait israélien) « n’est dirigé contre personne mais pour notre bien ». C’est sans doute également « pour notre bien » qu’il a comparé à plusieurs reprises la société israélienne à celle de l’Allemagne des années 1930. Il a d’ailleurs réitéré cette forme de critique lors de cette interview en déclarant: « Un peuple qui perd sa colonne vertébrale morale se met en danger existentiel bien plus qu’à cause de l’Iran, du Hamas ou du Hezbollah ».

Durant cette interview, l’ancien général justifiait ses prises de position avec cette arrogance de « j’y étais, je sais de quoi je parle », commune à beaucoup d’anciens généraux donneurs de conseils qui se sont si souvent trompés dans leurs analyses et prévisions. On se souvient de la « prophétie » d’Ehoud Barak, aujourd’hui compagnon de route politique de Yaïr Golan, qui en 2011 annonçait « que la chute de Bachar El-Assad est une question de mois »…

Finalement, avec le recul, le discours scandaleux de Yaïr Golan lors de Yom Hashoah en 2016 aura été salutaire pour Tsahal et le pays en le disqualifiant définitivement pour le poste de chef d’état-major.

Photo Flash 90