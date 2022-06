Dans quelques jours, Naftali Bennett cédera sa place à Yaïr Lapid qui sera donc le Premier ministre d’Israël jusqu’aux nouvelles élections et la formation d’un nouveau gouvernement.

Naftali Bennett sera le Premier ministre en rotation et détiendra le portefeuille de »l’Iran », et sera le soutien de Yaïr Lapid qui possède une moins grande expertise dans le domaine sécuritaire. Yaïr Lapid gardera le poste de ministère des Affaires étrangères tout en étant Premier ministre.

Par ailleurs, plusieurs proches de Bennett, ont laissé entendre qu’il pourrait quitter la vie politique et ne pas se présenter aux prochaines élections. Il ne serait pas prêt à être le numéro 2 d’un parti comme Yesh Atid ou Tikva Hadasha et les sondages pour son parti Yamina sont peu favorables.

Son acolyte, Ayelet Shaked se trouve en ce moment au Maroc et a donc appris la nouvelle alors qu’elle y effectue une visite officielle. Elle n’aurait pas été mise au courant de la démarche annoncée ce soir par Bennett et Lapid.

Le couple politique qui a surmonté beaucoup d’épreuves et de tempête pourrait lui aussi éclater avec la fin du gouvernement.

Les autres ténors du gouvernement, Benny Gantz et Guidon Saar, ont déploré la décision de dissolution de la Knesset. Gantz a déclaré »ne pas juger la décision de Bennett et Lapid », quant à Saar, il a tweeté que sa prévision selon laquelle le »comportement irresponsable » de certains membres de la coalition allaient mener à une catastrophe s’était réalisée. Il a conclu en disant que l’objectif de ces élections était de tout faire pour empêcher Binyamin Netanyahou de revenir au pouvoir et de »retourner dans le culte d’une personne qui prime sur les intérêts du pays ».