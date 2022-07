La plupart d’entre vous n’ont probablement pas entendu parler de Kurt Rothschild qui est décédé hier à l’âge de 101 ans, mais la plupart d’entre vous ont probablement été influencés par lui d’une manière ou d’une autre. Il est le moteur d’innombrables entreprises dans le monde juif – du mouvement Mizrahi, dont il a été président à travers l’organisation Yad Sarah, au centre médical Shaare Zedek, l’université Bar Ilan, sans oublier l’éducation juive dans la diaspora, l’aide aux Juifs du Commonwealth, aux expulsés du Gush Katif, l’établissement d implantations dans la périphérie et bien d’autres choses encore. Voici quelques enseignements que j’ai appris de lui :

1. Que fais tu de ton argent ? Rothschild est né en Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté et emprisonné pendant un an et demi, puis s’est retrouvé au Canada. Il y fonde une famille et se fait un nom dans le monde des affaires,une entreprise de construction qu’il a fondée. Mais en tant qu’homme riche, il a investi la majeure partie de son énergie et de son argent dans la tsedaka. Il est difficile d’estimer combien de millions de dollars il a donné de son argent, ou collecté avec l’argent des autres, pour Israël. « La chose la plus importante pour moi est la continuité juive », a-t-il répété à maintes reprises.

2. La reconnaissance n’est pas le plus important Vous n’avez pas entendu parler de lui dans les médias jour et nuit, car on n’a pas besoin de publier pour réaliser. À l’époque des cinquièmes élections, alors que tout le monde veut être leader, Rothschild rappelle que le leadership n’est pas seulement politique. Cet homme a fait pour le peuple juif plus que de nombreux « leaders » dont on parle sans arrêt.

3. Jusqu’au dernier jour. J’ai eu le privilège d’animer sa fête d’anniversaire il y a quelques années, après qu’il ait immigré en Israël avec sa femme à un âge avancé. Tous les orateurs ont évoqué le fait qu’un homme presque centenaire vienne tous les matins à son bureau au centre de Jérusalem pour travailler. Il s’était affaibli ces derniers temps, mais dans les rues de Jérusalem beaucoup l’ont vu sortir chaque soir,doucement doucement, pour un cours de Torah. Même après tout un siècle de travail et de construction incessants, il avait encore à apprendre, comme un jeune élève.

A sa mémoire.

Sivan Rahav Meïr

Photo by Flash90