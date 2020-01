Israël accueillera ce 23 janvier de nombreux dirigeants du monde entier, dont le président français Emmanuel Macron, pour commémorer le 75ème anniversaire de la libération du camp nazi d’Auschwitz.

En marge de cet évènement, une étude exclusive a été réalisée par l’IFOP pour i24NEWS, portant sur le regard des Israéliens sur l’action du gouvernement français, à la fois dans le conflit israélo-palestinien et dans la lutte contre l’antisémitisme en France.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 020 personnes, représentatif de la population âgée de 15 ans et plus résidant en Israël.

Les résultats de l’étude démontrent que :

1- 66% des Israéliens estiment que le gouvernement français n’agit pas efficacement contre l’antisémitisme, et 60% affirment que les Français de confession ou de culture juive ne sont actuellement pas en sécurité en France.

2- 92% des Israéliens de confession juive estiment que les auteurs d’agressions physiques ou verbales antisémites en France proviennent majoritairement de personnes de culture ou de religion musulmane, et 64% d’entre eux pensent qu’elles proviennent majoritairement de personnes aux idées d’extrême-droite.

3- Seuls 28% des Israéliens estiment que la politique menée actuellement par le gouvernement français est favorable à Israël.

4- 36% des Israéliens interrogés ont une bonne opinion du président Emmanuel Macron.

Panel de l’étude :

Sondage réalisé en partenariat avec Elnet.

Photo by Haim Zach/GPO