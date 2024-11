En 2018, Pete Hegseth, le futur Secrétaire d’Etat américain à la défense, s’est exprimé sur le sujet du Beth Hamikdach lors d’une conférence du groupe de presse israélien Arutz7.

”J’ai eu la possibilité de voir le Mur occidental du Temple, les tunnels du Kotel et la vieille ville”, avait-il raconté, ”Lorsque vous êtes là-bas, vous pouvez voir la grandeur du miracle qui se trouve devant vous. Cela me fait penser à un autre miracle que j’espère que vous ne voyez pas comme lointain”.

Il avait ensuite égréné: ”1917 était un miracle (Déclaration Balfour), 1948 était un miracle, 1967 était un miracle, 2017, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël était un miracle. Il n’y a aucune raison de penser que le miracle de la reconstruction du Temple ne soit pas possible”.

Et d’ajouter: ”Je ne sais pas si cela arrivera, vous ne savez pas si cela arrivera, mais je sais que cela peut arriver. C’est tout ce que je sais. Chaque pas dans cette voie est une partie de la reconnaissance que les faits et les actions sur le terrain ont une importance. C’est pourquoi aller visiter la Judée-Samarie, la compréhension que la souveraineté sur la terre d’Israël, sur les villes d’Israël et sur tous ces lieux sont la prochaine étape critique pour montrer au monde que cette terre appartient aux Juifs”.

Pete Hegseth s’est lui-même rendu sur le Mont du Temple, il y a quelques années avec le Rav Haïm Richman, directeur du département international de l’Institut du Temple.