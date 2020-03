Pourim arrive bientôt et avec lui beaucoup de joie et bien sûr les choix de déguisements pour nos enfants.

Aujourd’hui, nous allons expliquer pourquoi certains enfants aiment se déguiser et d’autres refusent de le faire. Que représentent émotionnellement les différents costumes d’enfants ? Que faire quand notre enfant refuse de se déguiser ?

L’âge et les déguisements

A moins de deux ans, les enfants ignorent la signification d’un changement de leur tenue vestimentaire, donc ne comprennent pas le sens du déguisement.

À l’âge de deux ans, le sentiment de soi est en développement. Bien que le tout-petit utilise des mots comme « je ne veux pas », insiste pour faire les choses lui-même et développe son autonomie, son concept de soi n’est pas encore solidifié et il ne peut pas comprendre qu’il reste lui-même malgré le déguisement.

À l’âge de deux ans, le monde familier et attendu devient une source de sécurité pour l’enfant, et les changements dans son identité extérieure ou son entourage peuvent devenir une expérience effrayante et intimidante.

Dès l’âge de trois ans, les enfants aiment se déguiser et pas seulement pour Pourim.

C’est leur façon d’exprimer des fantasmes et des souhaits et de s’attribuer des traits qui aident à faire face aux peurs typiques de ces âges.

À quatre et cinq ans, le sentiment d’identité de l’enfant est plus clair et solide, donc les déguisements ont une signification amusante, un peu comme les jeux « faire semblant ».

Vers l’âge de six ans, la pensée de l’enfant devient plus complexe, logique et fidèle aux lois de la réalité. L’enfant intériorise les normes et les schémas sociaux dictés par la société et le déguisement lui permet de devenir momentanément une autre personne, de traiter et d’exprimer des conflits de développement, de réaliser des fantasmes et des vœux.

Dans la petite enfance certains enfants essaient d’exprimer en se déguisant des parties en eux qu’ils n’osent pas exprimer dans la vie quotidienne.

Les garçons veulent souvent des déguisements de super-héros et d’autres personnages puissants.

Les filles choisissent souvent des déguisements exprimant le souhait d’être admirées, « Queen for a day » : princesse, mariée et variations similaires.

Pourquoi les enfants refusent-ils de se déguiser ?

Perte du sentiment d’identité

Se déguiser signifie être, pour un temps limité, quelqu’un d’autre, et cette capacité est conditionnée par un sens du « soi » distinct.

Moins le sens de soi est organisé, plus l’enfant peut ressentir le déguisement comme une expérience anxiogène et, dans des cas extrêmes, même comme un sentiment de perte d’identité.

Le monde autour change

La principale caractéristique de Pourim est le changement de tout ce qui est familier.

Les classes sont décorées différemment qu’à l’habitude, les adultes et les enfants apparaissent sous des identités différentes, et partout il y a des accessoires lumineux.

Plus un enfant dépend de l’organisation et a besoin d’être entouré d’un monde connu pour se sentir en sécurité, plus l’expérience de Pourim et du déguisement peut être difficile et anxiogène pour lui.

Difficulté à faire la distinction entre l’imagination et la réalité

Les enfants qui n’ont pas fermement acquis la distinction entre l’imagination et la réalité peuvent avoir peur de se déguiser.

Ils ne se rendent pas compte que c’est « juste » un déguisement et non pas un réel changement en eux ou des personnes qui les entourent.

Plus la capacité de distinguer l’imagination de la réalité est faible, plus l’enfant peut vivre l’expérience du déguisement comme étrangère ou intimidante.

Difficulté de régulation sensorielle.

Il est important de noter que certains enfants refusent de se déguiser car ils ont une sensibilité sensorielle.

Certains ne voudront pas se maquiller, d’autres ne supporteront pas la sensation du déguisement sur la peau .

Il y a aussi des enfants qui refusent d’assister aux fêtes et événements tout au long de l’année en raison de la sensibilité au bruit.

Que faire lorsque notre enfant ne veut pas se déguiser ?

Essayez de comprendre pourquoi il ne veut pas se déguiser

Quelque chose lui fait-il peur ? Si oui, essayez de voir comment vous pouvez le rassurer et lui donner confiance dans son déguisement.

Ne trouve-t-il pas une idée de déguisement qu’il aime ? Vous pouvez penser avec lui à une idée qui convienne à son monde intérieur.

Peut-être le toucher du déguisement le dérange-t-il ?

Si c’est le cas, vous pouvez trouver un joli déguisement en tissu agréable et confortable.

Si vous trouvez la raison pour laquelle votre enfant ne veut pas se déguiser , vous saurez comment l’aider à trouver une solution et peut-être qu’il le fera.

Pour les enfants qui ont peur de se déguiser, essayez de leur mettre le déguisement à la maison quelques jours avant Pourim pour qu’il s’y habitue et se sente à l’aise.

Cela peut aider à réduire les inquiétudes de votre enfant concernant son déguisement. Vous pouvez apporter le déguisement au gan dans un sac et laisser votre enfant se déguiser uniquement lorsqu’il vient au gan s’il le souhaite.

Parfois, lorsque les enfants voient leurs amis déguisés, ils surmontent la peur et veulent aussi le faire.

Vous pouvez penser à un déguisement familial, dans lequel chaque membre de la famille joue un rôle spécifique. Cela donne de la confiance aux enfants qui ont peur de se déguiser.

La chose la plus importante est de ne pas mettre la pression sur les enfants pour qu’ils se déguisent (et ça à tout âge).

Il est important de ne pas être en colère contre eux. Il existe de nombreuses autres façons de profiter de la fête de Pourim et de se réjouir même sans se déguiser.

Pourim Sameah,

Judith Levy,

Conseillère parentale pour la petite enfance de 0 à 6 ans,

054-5433308