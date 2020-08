Le nouveau député Ariel Kallner (Likoud) va déposer une proposition de loi visant à limiter l’ampleur et la durée des manifestations qui se déroulent devant la résidence du Premier ministre. Il suggère que le nombre de manifestants soit limité à cinq-cent et qu’elles ne se déroulent que de 19h30 à 21h00. « Un argument qui se justifie encore plus aujourd’hui, en période de Corona », rajoute le jeune député.

Ce qui semble être une volonté de restriction significative du droit de manifester est pourtant inspirée d’une décision prise en 1993 par l’ancien président de la Cour suprême Prof. Aharon Barak, père de l’activisme judiciaire. Il est vrai qu’il agissait à l’époque de limiter les manifestations de droite contre le Premier ministre Itshak Rabin et les accords d’Oslo !

Ariel Kallner rappelle que le Prof. Aharon Barak avait justifié sa décision par « une volonté d’établir un équilibre entre plusieurs droits : la liberté d’expression, le droit de manifester, la vie privée du Premier ministre et la tranquillité des habitants du quartier ».

Un équilibre que piétinent aujourd’hui allègrement non seulement les manifestants mais tous ceux qui les soutiennent et les encouragent en invoquant le droit !

Photo Flash 90