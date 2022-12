Le parti Hatsionout Hadatit est le premier à avoir signé un accord de coalition avec le Likoud.

L’accord contient toute une série d’engagements concernant la réforme du système judiciaire.

L’alya et l’intégration, en particulier de France, sont aussi au coeur des demandes de la Tsionout Hadatit, qui a obtenu un budget annuel de 350 millions de shekels pour encourager l’alya de France et des Etats-Unis.

Les partis ont également convenu de la nomination d’un Grand Rabbin d’Israël du secteur sioniste religieux. A priori, ce dernier devrait être le Grand Rabbin ashkénaze, alors que Shass aurait le choix du Grand Rabbin séfarade (le Rishon LeTsion).

L’accord prévoit aussi le renforcement du statut du Grand Rabbin de Tsahal.

Par ailleurs, toujours dans le domaine religieux, le parti de Betsalel Smotrich a obtenu qu’un amendement à la clause du petit-fils dans la loi du Retour, soit voté mais aussi la promotion d’une nouvelle réforme de la cacherout et de l’accessibilité aux conversions.

La réforme de la cacherout sera basée sur les principes d’indépendance du surveillant par rapport au restaurateur ou encore sur la mise en place de standards uniques de cacherout.

Sur le plan national, une loi fondamentale sur l’immigration devra être votée (en dehors de celle prévue par la loi du Retour). En outre, un programme »citoyenneté égale » sera lancé afin de transférer de l’administration civile aux ministères du gouvernement l’autorité sur les citoyens israéliens de Judée-Samarie, de développer les routes et les infrastructures et de trouver une solution au problème de réseau téléphonique en Judée-Samarie.

Le Likoud s’est engagé auprès de la Tsionout Hadatit de promouvoir, dans les 60 jours, une décision gouvernementale afin de régulariser les jeunes implantations de Judée-Samarie. La yeshiva de Homesh sera aussi régularisée dans le cadre d’un amendement à la loi sur le désengagement du nord de la Samarie. En outre, le parti de Smotrich a exigé la mise en oeuvre du compromis sur le yishouv Evyatar, sur lequel le gouvernement précédent n’avait pas tenu ses engagements.

Dans le domaine de l’éducation, des réformes seront engagées dans le système scolaire national religieux pour le renforcer ainsi que les midrachot (séminaires d’étude de la Torah pour les filles après le bac) et les écoles de préparation militaire.

Dans le cadre de l’entente avec les partis orthodoxes, la Tsionout Hadatit a déclaré approuver le vote d’une loi fondamentale »Etude de la Torah » qui définit l’étude de la Torah comme une valeur fondamentale dans l’héritage du peuple juif. Le parti soutient aussi l’amendement de la loi relative à la discrimination afin que les événements non mixtes ne puissent plus être considérés comme illégaux.

La Tsionout Hadatit et le Likoud se sont également entendus sur l’annulation de la »loi sur l’électricité » votée par le gouvernement précédent qui régularisait les constructions illégales du secteur arabe.

Un programme d’aide gouvernementale aux villes mixtes sera financé à hauteur de 25 millions de shekels et 400 millions de shekels seront consacrés au renforcement des villages à la frontière nord et à un programme d’augmentation de la présence juive dans le Neguev et en Galilée.