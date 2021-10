Dimanche dernier, les médias iraniens annonçaient qu’un incendie s’était déclaré dans un « centre de recherche » appartenant aux Gardiens de la Révolution. Mais des images satellites diffusées par ImageSat International les jours suivants montrent une scène « quelque peu différente » : il s’est agi d’une explosion qui a détruit tout une aile d’un complexe qui sert au développement et à la fabrication de moteurs de missiles balistiques. Le site est en réalité l’un des plus importants des Gardiens de la Révolution. Deux personnes sont mortes dans l’explosion.

Les Iraniens sont restés très discrets sur cet incident et n’ont accusé personne pour l’instant. Il est cependant clair qu’il y a au moins un pays de la région qui souhaite porter atteinte au systèmes de missiles balistiques iraniens qui peuvent porter un jour des charges nucléaires. Dans le cadre des négociations qui sont censées reprendre prochainement entre l’Iran et les puissances signataires de l’Accord de Vienne, Téhéran a mis notamment comme condition de ne pas aborder d’autres sujets que ceux contenus dans l’accord de 2015. Israël et les trois pays européens signataires auraient souhaité un spectre plus large, avec notamment la cessation du programme de développement de ces missiles balistiques et le soutien iranien au terrorisme, mais l’Administration Biden a cédé sur ces deux points.

Photo ImageSat International