Quatre parmi les six terroristes évadés ont été retrouvés et repris en deux endroits par les forces de sécurité. Parmi eux se trouvaient l’archi-terroriste du Fatah Zakharia Zbeïdeh et Muhamad Ar’ada, membre du Jihad Isalmique. Deux terroristes avaient été repérés dans un parking à camions dans un village arabe du nord du pays, et les deux autres à Nazareth, après qu’un habitant de la ville ait alerté la police. Il avait aperçu deux individus suspects qui étaient venus lui demander à manger, ce qu’il avait refusé.

Les deux autres fugitifs courent encore. L’un deux est probablement entré dans les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne et l’autre serait à Jenine.

Après l’arrestation des deux fugitifs à Nazareth, plusieurs dizaines de jeunes arabes se sont rassemblés dans la ville pour exprimer leur soutien aux terroristes et pour promettre une « nouvelle Intifada ».

Une évasion minutieusement préparée

Le général Shimon Lavi, commandant de la police pour la région nord, a reconnu que l’évasion des six terroristes a été une opération préparée de longue durée et avec une grande précision, jjusqu’au dernier détail.

